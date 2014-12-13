Водитель, лишенный прав за пьянку и убивший 17-летнего юношу, отправится в тюрьму

Перед зеброй установлен лежачий полицейский, но преграда не остановила гонщика – он пронесся на высокой скорости по переходу, задел даму, которая отлетела далеко от машины, и поняв, что случилось страшное, попытался скрыться, развив скорость до 100 километров в час. Но еще через 300 метров, уже на другом пешеходном переходе, под колеса сумасшедшего водителя угодил юноша.
Оказалось, что пьяница, управлявший машиной «под газом», не имел водительских прав. Парня лишили документов на вождение автомобиля за езду в нетрезвом состоянии еще в сентябре прошлого года. Но судебный процесс по лишению прав ничему не научил молодого человека и он, приняв на грудь, вновь сел в машину.
Но в этот раз из-за позволившего себе лишнего пьяного лихача школьник погиб, а женщина получила тяжелые травмы. Задержать пьяного водителя сотрудникам МВД помогли горожане, которые оказались свидетелями ДТП. Они окружили автомобиль нарушителя и не позволили ему покинуть место происшествия. Надо сказать, что протрезвев, горе-водитель полностью признал свою вину.
Сегодня мужчина за то, что в пьяном виде он лишил жизни одного человека, а второго оставил инвалидом, отправится в колонию общего режима на четыре с половиной года. Кроме того, суд запретил ему садиться за руль в течение трех лет.