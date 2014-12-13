Водитель, лишенный прав за пьянку и убивший 17-летнего юношу, отправится в тюрьму

Перед зеброй установлен лежачий полицейский, но преграда не остановила гонщика – он пронесся на высокой скорости по переходу, задел даму, которая отлетела далеко от машины, и поняв, что случилось страшное, попытался скрыться, развив скорость до 100 километров в час. Но еще через 300 метров, уже на другом пешеходном переходе, под колеса сумасшедшего водителя угодил юноша.