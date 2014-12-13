Веселый и опасный. «Урал» пересолил «Факелу» победу

«Урал» провел очередную игру в суперлиге. В столицу Башкирии приехал сильный клуб – «Факел» из Нового Уренгоя. Северяне занимают шестое место в чемпионате. Уфа только 12-я. Казалось, хозяев опять размажут по площадке. Но в этот раз ребята Игоря Пасечника порадовали горячим желанием победить и достойным сопротивлением. Уже в первом сете веселые и хорошо настроившиеся на матч «уральцы» стали выходить вперед в счете. В первый раз двухочковый отрыв случился, когда Роман Данилов забил мяч с пайпа, 4:2. После этого «Факел» набрал сразу три очка, 4:5. Но хозяева не рассыпались, оказали сопротивление, не позволили Новому Уренгою уйти в отрыв.