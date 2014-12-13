Веселый и опасный. «Урал» пересолил «Факелу» победу

После удачной игры Леонида Кузнецова на блоке «Урал» снова вел два очка – 11:9. Главный тренер гостей Юрий Панченко взял тайм-аут и выговорил своим ребятам. Атакуйте через Владислава Жлобу, говорит, когда он на передней лиги. Понятно – почему. Этот связующий ниже большинства волейболистов Пасечника. Всего 193 сантиметра.
Тайм-аут сразу не помогает - 12:9, 13:10, 15:12. Потом спад у «Урала» - и 16:16 после эйса «факельщика» Игоря Тюрина.
Команды идут близко, отрывы не превышают одного очка. Диагональный хозяев Андрей Максимов атакует в блок, 21:23, но Уфа догоняет 23:23.
Начинается изнурительная игра на больше-меньше. Во время нее гости перестают фантазировать и просто начинают пасовать на Егора Клюку. Ему всего 19 лет, но парень уже уничтожительно хорош в атаке. Он забивал все, вспарывал тройные блоки. В итоге партия закончилась пушечной атакой Егора - 28:30 и 0:1.
Во втором сете главный тренер «Урала» Игорь Пасечник взял тайм-аут при счете 2:3. После этого счет дошел до 2:8. Это уже поражение в сете или нет?
Нет, вы представляете, нет! «Урал» навязал борьбу, сократил отставание, 6:9, а потом «Факел» застрял на 10-м очке. Дошло до 10:10!
Егор Клюка сделал 11:13, Уфа догнала, 13:13. Новый отрыв гостей – и уже 14:18. После эйса Владислава Жлобы и блока Григория Афиногенова – 17:18.
Гости очень хотели удержать выгодный для них отрыв в одно-два очка, но в итоге случилось приятнейшее событие – удается блокировать самого Клюку, 21:21. Юрий Панченко тут же взял тайм-аут.
В дальнейшем Уфе немного не везет. Выходит на подачу Аркадий Козлов, но стреляет в аут – 23:24, а потом все заканчивается эйсом Игоря Тюрина - 24:26. Факел ведет 0:2 по партиям при равной игре.
В третьем сете опять все начинается с отрыва гостей в счете – 1:5. К первому техническому перерыву отрыв увеличивается еще – 3:8. Все, развалилась команда Игоря Пасечника? Жаль, но приходится это признать – 4:11, 5:15.
При таком счете можно только бороться за сокращение отрыва. 10 – это многовато, конечно же. Пайп Андрея Куцмуса, эйс Романа Данилова, удачный блок – и отрыв уменьшился до пяти очков, 13:18. Главный тренер «Факела» Юрий Панченко даже тайм-аут взял.
В итоге Новый Уренгой, конечно же, выиграл, 18:25 и 0:3, но «Уралу» за такую игру в первой и второй партии следует сказать спасибо. Устроили гостям соленый прием. Вернули болельщикам веру в команду.
После игры старший тренер «Урала» Владислав Макаров сказал:
- Нам не хватает одного-двух мячей, чтобы забить и решить какие-то моменты в начале игры. Не знаем, с чем это связано. Предполагаем, что с давлением – желание выиграть не дает нам победить. На концовку не хватает элементарной физической подготовки.
- Как оцениваете прошедшую часть сезона?
- Первый круг мы сыграли хуже, чем ждали. Чего-то подобного ожидали, конечно, но думали, что лучше сыграем с теми соперниками, с которыми будем бороться за выживание…
Следующий матч Уфа проведет уже в 2015 году. 4 января в Сургуте у «Урала» будет отбирать три очка опасный соперник – «Газпром-Югра».
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта volleyufa.ru