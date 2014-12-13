В Башкирии окажут помощь людям, не способным оплачивать взносы за капремонт

- Поэтому, конечно, мы все сегодня поставлены перед этим фактом, и понимаем, что государство – федеральная власть – выходит из истории с ремонтом жилых домов и начинается новый этап, когда жильцы полностью отвечают за то, что происходит в доме, - говорит г-н Хамитов. - Законодатели – члены Государственной Думы, Совета Федерации – наверное, предполагали, что люди проявят сознательность: это мой дом, это моя лестничная площадка, это подвал в моем доме или чердак – и все будут относиться к этому бережно, охранять и сохранять. Но эта сложная история только начинается. Еще много вопросов, много неясностей. Одно понятно, что ремонты многоквартирных домов в основном будут осуществляться за счет средств, которые собирают жители. Государство перестало выделять деньги на ремонты.
По словам г-на Хамитова, «изменения в законодательстве, которые произошли в последние год-два, подвели к тому, что людей ориентируют на самостоятельное финансирование проведения ремонта в домах».
- Исходная позиция была следующей: квартиры в основном приватизированы, люди живут в своих частных квартирах, - объясняет глава региона. - Фактически эти дома являются коллективной собственностью граждан, проживающих в них, и ремонтировать тоже должны они. Тем более что у государства, у федеральной власти, у республиканской власти денег почти нет на то, чтобы такие ремонты осуществлять. А если выделять деньги на ремонт жилых домов, то тогда не будут строиться больницы, школы и все остальное. Я хочу, чтобы все поняли, что бюджетных денег немного. Нам их еле-еле хватает на то, чтобы как-то поддерживать жизнь: городскую, муниципальную, поселковую. А нам надо и дороги строить, и школы, и больницы, и детские сады – везде все нужно. А на ремонты, к сожалению, не хватает.
Президент РБ констатирует, что «все привыкли, что государство или муниципальная власть финансирует проведение капитальных ремонтов в многоквартирных домах».
- Частники ремонтируют свои дома сами – они не задают такие вопросы, - сказал он. - А вот те, кто живет в пятиэтажках, трехэтажках, двух- или многоэтажках, всегда эти дома ремонтировали за счет бюджетных денег.
В Башкирии закон о финансировании капитального ремонта силами жильцов вступил в силу осенью, а уже в октябре люди начали получать первые квитанции о перечислении денег в фонд «Регионального оператора», аккумулирующего все собранные на капремонт средства. Заплатили по счетам всего лишь 35 процентов жителей республики, остальные квитанции на капремонт проигнорировали.
- Вопросы задают и мне: почему, откуда это взялось, что это за идея, что это за новация такая, откуда все это? – говорит Рустэм Закиевич. - Приходиться терпеливо объяснять, что отныне мы, собственники квартир, обязаны сами оплачивать ремонт жилья. Конечно, первая мысль такая: сейчас соберут деньги, и непонятно, когда они будут направлены на ремонт нашего дома. Что будет с этими деньгами, какова степень их защищенности, как их защитить от девальвации?
В Башкирии, возможно, появятся адресные социальные выплаты, «чтобы поддержать людей».
- Я, безусловно, прежде всего, думаю о людях, которым эти 100, 200, 300, 500 рублей дополнительных, которые они направляют на сбор денег для капитального ремонта, найти тяжело, - сказал президент РБ. - Речь, прежде всего, идет о пенсионерах, о малоимущих. Этих людей очень жалко. Людям тяжело – я это всё прекрасно понимаю.
По словам руководителя Башкирии, «в Уфе и других городах республики плата еще невысокая».
- Мне тяжело даются эти слова, но с квадратного метра – это порядка шести рублей: где-то 5,80, где-то 6,20 рубля, - говорит он. - Есть регионы, которые берут с квадратного метра по 10, 12, 15 или 18 рублей и считают, что это экономически обоснованные тарифы. Мы на такие цифры не пойдем, потому что понимаем: даже если квартира 50-60 квадратных метров, то по шесть рублей – это 360 рублей, а в год получается четыре с небольшим тысячи рублей нужно платить в этот фонд. А пенсия при этом 10 или 12 тысяч в месяц. Конечно, без нашей поддержки люди не справятся с этой темой – без поддержки бюджетных денег. Но федеральных денег не будет точно, а республиканских – сколько сможем, столько будем туда направлять. Скорее всего, мы сделаем следующим образом: определим людей, у которых малые доходы, и им точечно, адресно будем помогать в части софинансирования в этих платежах.
Рустэм Хамитов объяснил, что закон предполагает: в течение 30 лет каждый многоквартирный дом должен быть отремонтирован.
- И таким образом в течение 30 лет эти накопленные деньги должны пойти на ремонт, - говорит он. - Это не значит, что сегодня начали копить эти деньги, а только через 30 лет придут с ремонтом, нет. Идея заключается в том, что деньги записываются на лицевой счет дома, в котором живет человек, и фиксируется сумма, которую заплатили жильцы той или иной квартиры. Эти деньги накапливаются потихоньку, и из этих денег в порядке очередности начинается финансирование ремонта. У кого-то эта очередь подойдет через один год или даже один месяц, а кому-то придется ждать и 30 лет. Но, вообще говоря, наша задача – не растягивать это «удовольствие» на 30 лет, а сократить. Хотя бы до 15, еще лучше – до 10 лет. Но, с другой стороны, денег, которые платят жильцы сегодня, не хватит на то, чтобы накопить и отремонтировать дома. Поэтому мы сейчас думаем и работаем над тем, чтобы все-таки сохранить софинансирование со стороны республиканской и местной муниципальной власти. И таким образом эту очередь сделать не тридцатилетней, а в течение 15 или даже 10 лет.
Глава республики обязал и министерство жилищно-коммунального хозяйства, и городские власти информировать людей о том, сколько денег на счету у каждого дома, и когда может подойти срок ремонта.
- Нужно сделать табло, на котором от руки, фломастером, большими цифрами раз в месяц или раз в квартал говорить и писать: «Уважаемые жильцы, на нашем счете сегодня, на ремонт нашего дома – условно, такая-то цифра», - убежден президент Башкортостана.
Рустэм Хамитов уверен, что теперь «у жильцов большие права в части осуществления контроля за ремонтом».
- Если ремонт проходит плохо, если каких-то «шабашников» туда пригнали, которые все криво-косо делают, можно спокойно расторгнуть с ними договор, - полагает он. - Кроме того, нет ограничения с точки зрения спонсорской помощи. Может быть, в подъезде живут несколько людей с достатком. Попросить их чуть побольше направить ресурсов на этот счет. С каждого по возможности.
Глава региона считает, что «нам нужна экономическая политика такая, чтобы доходов было больше - заводы работали, чтобы фабрики шумели, чтобы оборудование крутилось». - Вот тогда, конечно, жизнь будет лучше, и мы сможем из бюджета софинансировать эти ремонты, - говорит он. – А пока ситуация такая. Я спорил и в Москве, и на совещаниях, выступал, говорил, что рано государству уходить из сферы жилищно-коммунального хозяйства. Рано! Но, видимо, финансовая ситуация не позволяет сегодня федералам софинансировать эти работы.