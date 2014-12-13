В Башкирии окажут помощь людям, не способным оплачивать взносы за капремонт

- И таким образом в течение 30 лет эти накопленные деньги должны пойти на ремонт, - говорит он. - Это не значит, что сегодня начали копить эти деньги, а только через 30 лет придут с ремонтом, нет. Идея заключается в том, что деньги записываются на лицевой счет дома, в котором живет человек, и фиксируется сумма, которую заплатили жильцы той или иной квартиры. Эти деньги накапливаются потихоньку, и из этих денег в порядке очередности начинается финансирование ремонта. У кого-то эта очередь подойдет через один год или даже один месяц, а кому-то придется ждать и 30 лет. Но, вообще говоря, наша задача – не растягивать это «удовольствие» на 30 лет, а сократить. Хотя бы до 15, еще лучше – до 10 лет. Но, с другой стороны, денег, которые платят жильцы сегодня, не хватит на то, чтобы накопить и отремонтировать дома. Поэтому мы сейчас думаем и работаем над тем, чтобы все-таки сохранить софинансирование со стороны республиканской и местной муниципальной власти. И таким образом эту очередь сделать не тридцатилетней, а в течение 15 или даже 10 лет.