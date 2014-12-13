Пока он туда-сюда. «Салават Юлаев» уступил «Словану» без Владимира Юрзинова-младшего

В ворота «Салавата Юлаева» встал Владимир Сохатский. Да, его в прошлом матче заменили, но вышедший Лиланд Ирвинг тоже пропустил три, так что выбирали, скорее всего, по доверию да любви. Уже давно ясно, что по этим показателям уфимец явный лидер.
Быстрый гол в матче такого типа – великолепная помощь кризисной команде. И «Салават Юлаев» получил такой подарок. На седьмой минуте защитник Илькка Хейкинен пошел вперед и выполнил то, что зеленые нападающее делают редко. Его броску никто из братиславских ребят не мешал. Шайба влетела в ближний угол. Это была 100-ая шайба «Салаватушки» в сезоне.
На этом атаки Уфы не закончились. «Юлаевцы» атаковали в Братиславе и наносили один за другим опасные броски. Но тут и голкипер Ярослав Янус спасал, и меткость гостей подводила. Обычное дело для нынешних зеленых.
В первом периоде больше забросить не удалось. Было одно большинство у «юлаевцев», холостое, конечно же. Всё это предрекало проблемы в дальнейшем. 1:0 – крайне скользкий счет. Не успокаивало даже то, что «Слован» мало бросал. Всего пять раз в первом периоде хозяева потревожили вратаря гостей бросками в створ.
Во втором периоде «юлаевцы» еще немного поатаковали, побросали, а потом получили на 26-й минуте. Владимир Сохатский не смог накрыть шайбу и оставил пространство между щитков. На добивании ловко сыграл Вацлав Недорост, 1:1.
Игра выровнялась, Янус продолжал играть хорошо. Сохатский и вовсе сотворил несколько вратарских чудес в оставшееся время второго периода и в начале третьего, когда преимущество перешло к «Словану». Если бы не пропущенная шайба – на этот момент действия Владимира можно было признать идеальными.
В этой игре радовало еще и то, что «юлаевцы» мало удалялись. Александр Степанов во втором периоде две минуты получил. Было еще обоюдное удаление за стычку. Это гигантское достижение, что команда так мало глупостей совершала.
В атаке у зеленых все было как обычно – то есть плохо. Не важно, кто тренер. Если состав побран под то, чтобы лед грызть – будет ледогрызка, а не забрасывание шайб шикарными бросками.
При игре четыре на четыре игроки из Уфы смогли выйти вперед. Теему Хартикайнен прорвался по правому флангу и нашел передачей на пустом углу набегавшего слева Дениса Толпеко, который четко поразил ворота, 1:2. Шла только 52-я минута матча. У «Слована» было достаточно времени, чтобы отыграться.
После этого произошла драка. Не 55-й минуте Ян Брейчак серьезно побил игрока Уфы и сборной России Александра Кутузова. Этот защитник братиславской команды явно был настроен на бой, сразу сбросил перчатки, ударил уже прекратившего сопротивляться оппонента. Оба получили по пять минут штрафа.
За две минуты и 30 секунд до окончания третьего периода «юлаевцы» упустили подключившегося к атаке Мартина Штайноха. Он оказался один перед Сохатским и переиграл его броском с неудобной руки, 2:2.
На последних секундах Уфа могла вырвать победу. Но великолепный сейв Ярослава Януса спас хозяев от поражения.
Овертайм был бодрым, с опасными моментами, но шайб команды не забросили. Второе очко разыгрывалось в серии буллитов.
Рок Тичар сразу же переиграл Владимира Сохатского броском в девятку.
Алексей Кайгородов неторопливо разбежался и тоже забросил.
Либор Гудачек не попал в створ ворот, шайба прошла выше.
Станислав Голованов не смог переиграть Ярослава Януса
Жига Еглич попал в Сохатского.
Антон Слепышев бросил в Януса. Основная серия послематчевых бросков завершилась вничью, 1:1.
Теперь начинали гости. Теему Хартиканен бросил хорошо, но шайба, задев плечо вратаря, ушла мимо.
Рок Тичар свалил Сохатского финтом, но Владимир сумел ловушкой отбить шайбу.
Алексей Кайгородов бросил выше ворот.
Опять вышел Тичар. Сохатский с этой бросковой попыткой справился.
Денис Хлыстов не сумел переиграть Януса.
Томаш Нетик своим броском попал в точно в нижний угол и принес своей команде победу. 2:1 по буллитам и 3:2 в мачте
Следующая игра «Салавата Юлаева» пройдет в Загребе, Хорватия. Соперник, «Медвешчак», играет примерно так же слабо, как и «Слован». Лучше в атаке – хуже в обороне. Может быть, игра будет веселей. Посмотрим, как «юлаевцы» покажут себя под руководством Юрзинова-младшего.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта rsport.ru