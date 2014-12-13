Пока он туда-сюда. «Салават Юлаев» уступил «Словану» без Владимира Юрзинова-младшего

Третья выездная игра зеленой братии была интересна не самим матчем, а тем, что перед ним происходило. Главного тренера «Салавата Юлаева» Владимира Юрзинова-младшего отозвали в Уфу после разгрома в Мытищах и уволили. Но почти сразу спонсоры из благотворительного фонда «Урал» волевым решением отменили отставку, инициатором которой было, как я понимаю, руководство клуба. В связи с сохранением должности Юрзинов направился обратно команде в Европу, но на игру в Братиславу не успел. Против «Слована» командовал старший тренер Василий Чижов.