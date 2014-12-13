Глава РБ пригрозил отставкой главврачам, не берегущим население

И, несмотря на то, что каждый третий бюджетный рубль тратится на здравоохранение, по мнению г-на Хамитова, «люди считают, что государство не может в полной мере обеспечить защиту их здоровья, здоровья родных и близких».
- Последние месяцы я получаю огромное количество писем по поводу качества работы нашего здравоохранения, - сказал Рустэм Хамитов на встрече с руководителями медицинских учреждений и главами администраций муниципальных районов и городских округов РБ. - Очень много писем на качество работы наших медицинских учреждений: очереди, грубость, поборы. Это как понимать? Почему наша бесплатная медицина вдруг стала платной? Люди пишут из сельских населенных пунктов, там заработная плата 10-12, максимум 15 тысяч рублей. Эти деньги они еще не получают в виде купюр, скажем так. Им платят зерном, сеном. И с этих людей еще осуществляются поборы. Как это понимать? Это что за подходы такие?
Как уверяет руководитель республики, «люди часто жалуются на самоуправство главных врачей, что зачастую искусственно раздуваются штаты, на работу принимаются родственники и знакомые, в первую очередь улучшают материальное положение свое и своих близких».
- Коллеги, вы – врачи, передовой отряд нашего общества, - пристыдил людей в белых халатах Рустэм Хамитов. - Когда о вас пишут такие вещи, мне становится просто не по себе.
Президент Башкортостана полагает, что есть и «цифры, которые характеризуют, что в нашем здравоохранении в последние два года наметились опасные, сложные тенденции». Например, такие данные, как показатели смертности населения.
- Ожидаемая продолжительность жизни в нашей республике 69,7 года, - объясняет он.- Мы по этому показателю находимся на 49-м месте в Российской Федерации. В 2010 году это было 26-е место, там мы боролись с «приписками», в 2011 году получили реальную цифру. Вместо того чтобы начинать нормальную работу, посмотрите, с 40-го места откатились на 49-е.
Руководитель республики рассказал, как недавно Башкирии побывала вице-премьер правительства России Ольга Юрьевна Голодец.
- Мы ей показываем новые клиники, больницы, медицинские учреждения, материальную базу, - поведал собравшимся Рустэм Закиевич. – А она в ответ: «Почему у вас средняя ожидаемая продолжительность жизни 69,6 года?» Почему в такой мощной республике, экономически развитой, с таким отрядом работников здравоохранения цифра меньше 70 лет?
Как утверждает Рустэм Хамитов, у соседних с Башкирией регионов по ПФО средняя продолжительность жизни не в пример выше. В Татарстане – 72 с лишним года, в Пензенской области – 71 с лишним, в Чувашии, Саратове, Мордовии, Ульяновске, Кировской области – перешагнули семидесятилетний рубеж.
- Где мы с вами оказались? – вопрошает глава РБ. - Это же результаты нашей с вами работы. У меня других цифр нет. Могу сказать, что ряд районов у нас выглядит просто безобразно – и в части продолжительности жизни, и в части смертности. «Лидерами» являются Балтачевский район, Бураевский район, Ермекеевский район, Татышлинский район, Чекмагушевский район. Что там у вас происходит, коллеги? Мне просто стыдно за вас – за главных врачей, за руководителей этих районов. Вроде бы передовые и неплохие районы, нормально работающие по экономическим показателям. Почему вы людей своих не бережете?
По мнению г-на Хамитова, «мы теряем людей не только на больничных койках, но и на дорогах, пожарах, водоемах, на производстве».
- Очень много в республике самоубийств: 1200-1300 человек ежегодно мы теряем по этой причине, - сетует главный руководитель Башкирии. – В среде молодежи теряем очень много людей. Нам больших трудов стоило организовать центр психотерапевтической помощи. Сопротивление было страшным: вице-премьеры были против, в администрации президента были против. Так ведь суициды – это как раз следствие психических отклонений. Не в психбольницу надо тащить людей, а надо каждый день заниматься профилактикой на месте. Искать этих ребят, вытаскивать их из петли.
Также президент Башкортостана сообщил, что республика, по сравнению с предыдущими годами, начала терять людей трудоспособного возраста.
- Коэффициенты смертности в трудоспособном возрасте не падают, а растут. Как это объяснить? – вопрошает он. - Есть муниципальные районы, которые почти в два раза превышают среднереспубликанские показатели по смертности: Баймакский, Белорецкий, Абзелиловский, Нуримановский, Балтачевский, Салаватский, Альшеевский, Кугарчинский районы. Вы куда смотрите? Это же ваши люди, это работающее население. Что у вас там происходит? В 1960-е годы в республике умирало 30-40 тысяч человек. Почему мы сейчас хороним 53-55 тысяч человек? Откуда эти цифры взялись? Опять же это наша с вами недоработка.
Рустэм Хамитов уверен, что «по динамике общих коэффициентов смертности Республика Башкортостан всегда была лучше российских показателей».
- Начиная с 1990 года, когда коэффициент смертности у нас был 9,7, и заканчивая 2012 годом, - рассказывает он. - Тогда в России коэффициент смертности был 13,3, а у нас был 13,2. Но в 2013 году ситуация уже изменилась. В России – 13,0, а у нас 13,1. По общему коэффициенту смертности мы на 32-м месте в Российской Федерации. Это показатель нашей с вами деятельности – или бездеятельности. Это еще не позор, но это наш стыд, потому что мы с вами отвечаем за эти показатели. Отвечаем за жизни людей. Значит, мы с вами недорабатываем просто-напросто.
Главу республики удивили цифры по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний – «не самые плохие, может быть, даже и хорошие».
- Но когда мы начинаем заниматься диспансеризацией, выясняется, что у нас население, оказывается, не болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, - иронизирует он. - При диспансеризации взрослого населения в Белорецком районе выявлено всего полпроцента случаев заболеваемости болезнями системы кровообращения. В Куюргазинском районе – четыре процента, в Аургазинском районе – семь процентов. Это же профанация, а не профилактика. С чем связаны такие «блестящие» показатели в части заболеваемости по сердечно-сосудистым нозологиям? Вранье и «приписки»! «Приписки» нам не нужны. Нужно знать правду, нужно опираться на правдивые результаты. Нам не нужны ваши «галочки», не нужны «липовые» показатели.
Рустэма Хамитова беспокоит, что в республике почти 400 тысяч сильно пьющих людей - 10 процентов населения.
- Ведь в основном это люди трудоспособного возраста, а их у нас 1 млн 600 тысяч, - говорит он. - Значит, каждый четвертый в трудоспособном возрасте – сильно пьющий. Где ваша работа?
Не доволен глава региона и демографическими показателями в сельской местности.
- Молодежь уезжает, нет рабочих мест, рожать некому, - говорит он. - Безусловно, в этой ситуации надо беречь каждого ребятёнка, который рождается. В то же время по ряду муниципалитетов мы видим возросшую смертность среди детей до одного года. Мы освободили от работы главного врача больницы в Сибае. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы врачи свято блюли свои обязанности в этой части. Посмотрите на территории, где высокая младенческая смертность: город Сибай, Куюргазинский, Стерлибашевский, Гафурийский, Архангельский, Уфимский районы. Уфимский район? Прилегает к Уфе, здесь есть все возможности для того, чтобы оказать современную и своевременную помощь. Показатель Ермекеевского района – 24,4. Это что за цифры такие? Вы куда смотрите? Наши передовые районы, которые имеют хорошие экономические показатели, тоже в этой части недорабатывают. Это ваш стыд, это ваш позор.
Переживает г-н Хамитов и по поводу основных показателей развития системы здравоохранения, где Башкирия отстает от других регионов.
- В частности, за последние пять лет обеспеченность врачами у нас не только не выросла, а напротив – снизилась, - рассказывает он. - Потребность в медицинских кадрах по-прежнему сохраняется на селе, а теперь этот вопрос остро встает уже и в городах. В два и более раз ниже среднереспубликанского уровня обеспеченность врачами в Абзелиловском, Баймакском, Благовещенском, Гафурийском, Давлекановском, Ермекеевском, Иглинском, Кигинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском, Уфимском, Хайбуллинском районах, в городе Агидель. Растет дефицит врачей в городах Октябрьский, Благовещенск, Стерлитамак, Уфа и Нефтекамск.
Рустэм Хамитов заявил, что «главврачам пора выходить из своих кабинетов».
- Надо работать не только на территории своих больниц, а идти в организации, встречаться с людьми, ездить по сельским населенным пунктам, заниматься профилактикой – вести подвижническую работу, - уверен глава региона. - Вы – моральные лидеры нашего общества. Вы должны задавать пример, вы должны задавать планку очень высоко. На вас люди должны ориентироваться во всех смыслах.
Также президент РБ призвал людей в белых халатах больше работать, чтобы в ближайшие год-полтора-два снизить показатели смертности и к 2020 году повысить среднюю продолжительность жизни населения Башкирии до 74 года.
- Врачи говорят: «Мы и так много работаем», - объясняет руководитель республики. - Это так, но, значит, планка, которую вы для себя определили, – низковатая. Много работать – это по 12-14 часов в сутки, как мы трудимся в этом здании. А если пришел в девять утра, ушел в три или четыре часа дня, а тебя заставляют работать до шести – это не «много работы». Это обычная трудовая деятельность. Неблагополучные семьи, суициды, пьющие люди – это все сфера вашей ответственности. Имейте в виду, что я к этим вопросам буду подходить очень строго, очень жестко.
Рустэм Хамитов пригрозил главным районным медикам, что «те, у кого показатели будут плохими, работать не будут».
- Я надеюсь, что вы – люди умные, что сделаете соответствующие выводы, - сказал он.