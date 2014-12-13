Глава РБ пригрозил отставкой главврачам, не берегущим население

- Молодежь уезжает, нет рабочих мест, рожать некому, - говорит он. - Безусловно, в этой ситуации надо беречь каждого ребятёнка, который рождается. В то же время по ряду муниципалитетов мы видим возросшую смертность среди детей до одного года. Мы освободили от работы главного врача больницы в Сибае. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы врачи свято блюли свои обязанности в этой части. Посмотрите на территории, где высокая младенческая смертность: город Сибай, Куюргазинский, Стерлибашевский, Гафурийский, Архангельский, Уфимский районы. Уфимский район? Прилегает к Уфе, здесь есть все возможности для того, чтобы оказать современную и своевременную помощь. Показатель Ермекеевского района – 24,4. Это что за цифры такие? Вы куда смотрите? Наши передовые районы, которые имеют хорошие экономические показатели, тоже в этой части недорабатывают. Это ваш стыд, это ваш позор.