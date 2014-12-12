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Год Козы в башкирском кукольном театре встретят новогодним марафоном

12 декабря 2014, 14:15
20 декабря Башкирский театр кукол приглашает юных зрителей и их родителей на сказочное представление у Новогодней ёлки! В фойе гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, здесь можно будет поздороваться с героями сказок, вместе с ними танцевать и петь, разгадывать загадки и кружиться в хороводе вокруг роскошной новогодней ёлки. Немало улыбок и чудес ждет в зрительном зале. В канун наступающего года Козы театр приготовил сказку «Волк и семеро козлят».

Новогодний марафон продлится с 20 декабря по 10 января. По традиции одно представление пройдет в канун Нового года – 31 декабря в 11 часов утра. Старую историю на новый лад расскажут и покажут уфимские кукольники. Режиссер - Ильмар Альмухаметов, автор пьесы - Аврора Рахманкулова, художник - Наталья Кандалова, композитор – Эдуард Исламов. Здесь будут и полюбившиеся детворе ростовые куклы, и яркие декорации, много музыки и песен. В хорошо знакомой сказке появятся не только новые персонажи и новогодние атрибуты, особую атмосферу волшебства создадут иллюзионные трюки и фокусы, которые придумал и научил им артистов театра экс-участник Цирка дю Солей Макс Брайт.

Самый сказочный театр республики ждет своих зрителей!

Валентина АЙШПОР.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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