Год Козы в башкирском кукольном театре встретят новогодним марафоном

Новогодний марафон продлится с 20 декабря по 10 января. По традиции одно представление пройдет в канун Нового года – 31 декабря в 11 часов утра. Старую историю на новый лад расскажут и покажут уфимские кукольники. Режиссер - Ильмар Альмухаметов, автор пьесы - Аврора Рахманкулова, художник - Наталья Кандалова, композитор – Эдуард Исламов. Здесь будут и полюбившиеся детворе ростовые куклы, и яркие декорации, много музыки и песен. В хорошо знакомой сказке появятся не только новые персонажи и новогодние атрибуты, особую атмосферу волшебства создадут иллюзионные трюки и фокусы, которые придумал и научил им артистов театра экс-участник Цирка дю Солей Макс Брайт.