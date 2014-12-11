В преддверии саммитов Рустэм Хамитов ожидает качественно иной работы правительства

Торговый и экономический потенциал российских регионов зависит от целого ряда факторов, среди которых показатели инвестиционной привлекательности, динамика торговых и экономических контактов, наличие привлекательного бренда. Среди глав российских регионов идет нешуточная борьба за сферы влияния. Рустам Минниханов недавно заявил, что Татарстан готов стать лидером оффшорной амнистии. Президент Татарстана четко уловил не только нотки последнего послания Владимира Путина, но и синхронизировал свое заявление с соглашениями G-20 в австралийском Брисбене, где лидеры двадцатки договорились о скоординированных действиях по деофшоризации по всем мире. А «фишкой» Рустэма Хамитова становится принцип горизонтального сотрудничества государств ЕАЭС и ШОС в формате «R2R» («Region to region» - «регион с регионом»). Предполагается, что регионы будут иметь больше полномочий для участия в разработке стратегий экономического развития.
В свете санкционного давления Запада восточное направление для России несомненный приоритет. Чем длительней будет конфронтация с Западом, тем больше Россия будет вынуждена открываться для Китая и государств Центральной Азии. Текущий геополитический контекст существенно затрудняет возможность развития торговых, экономических и прочих отношений России с Евросоюзом и другими государствами западного мира.
Любые современные интеграционные проекты активно используют принцип субсидиарности, согласно которому уровень решения определенной проблемы должен соответствовать ее масштабам. В этом контексте для таких крупных государственных образований как Россия (самая большая по площади страна) и, например, Казахстан (девятое место в мире по аналогичному показателю) важно выбирать двусторонние, многосторонние и интеграционные форматы взаимодействия, которые позволили бы максимально повысить инвестиционный и интеграционный потенциал регионов этих государств.
Согласно сложившейся в России вертикали власти, вопросы повышения инвестиционной привлекательности являются одним из ключевых направлений деятельности главы региона, по которым оценивается его работа, как в Кремле, так и среди экспертного сообщества, включая различные рейтинговые агентства.
Геоэкономическое положение, инвестиционная привлекательность, динамика торговых и экономических контактов, наличие инфраструктуры для развития различных мобильностей – все это влияет на включенность региона в систему международных торговых и экономических контактов. Учитывая критическую зависимость России от мировых цен на углеводороды неудивительно, что ресурсные регионы имеют несомненное преимущество над нересурсными в плане возможностей развития горизонтальных связей с другими государствами.
По итогам 2013 года внешнеторговый оборот Башкирии достиг 15 млрд долларов. Вклад Республики Башкортостан в структуру экспорта и импорта страны по итогам 2013-го составил (2,6 % и 0,3 % соответственно). Это больше всех субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) кроме Республики Татарстан (4,0 и 1,5 % соответственно). Башкирия, на территории которой расположены мощные нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий комплексы, занимает пятое место среди всех субъектов Российской Федерации по показателям экспорта.
Показатели внешней торговли Башкортостана (источник Башкортостанстат
В настоящее время в Башкортостане действует 648 предприятий, созданных при участии иностранного капитала, а также 118 филиалов и 12 представительств. За первые девять месяцев текущего года объем инвестиций в республике достиг 170 млрд. руб. (рост на 6 %). По показателям инвестиционной привлекательности Башкирия не является лидером среди регионов России. Так, эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам 2014 года Башкирию ставят на 38-ом месте среди всех субъектов Российской Федерации по этому показателю.
Структура внешних связей Башкирия формируется, прежде всего, за счет экспорта нефтяной и нефтехимической продукции. Да и сам евразийский экономический союз и формируется как союз «нефти и газа». В этом контексте перспективы наращивания экспорта у Башкирии с началом функционирования ЕАЭС будут постепенно нарастать.
Отвечающий за инвестиции в республике вице-премьер Дмитрий Шаронов после выборов президента 2014 года смог сохранить свой пост в правительстве. Пойдя на этот шаг, Хамитов признал его деятельность удовлетворительной, однако в преддверии саммитов ШОС и БРИКС глава региона ожидает качественно иной работы в этом направлении от своих подчиненных.
Дмитрий Михайличенко,
Председатель совета фонда социальных программ и гражданских инициатив.