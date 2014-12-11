В преддверии саммитов Рустэм Хамитов ожидает качественно иной работы правительства

Торговый и экономический потенциал российских регионов зависит от целого ряда факторов, среди которых показатели инвестиционной привлекательности, динамика торговых и экономических контактов, наличие привлекательного бренда. Среди глав российских регионов идет нешуточная борьба за сферы влияния. Рустам Минниханов недавно заявил, что Татарстан готов стать лидером оффшорной амнистии. Президент Татарстана четко уловил не только нотки последнего послания Владимира Путина, но и синхронизировал свое заявление с соглашениями G-20 в австралийском Брисбене, где лидеры двадцатки договорились о скоординированных действиях по деофшоризации по всем мире. А «фишкой» Рустэма Хамитова становится принцип горизонтального сотрудничества государств ЕАЭС и ШОС в формате «R2R» («Region to region» - «регион с регионом»). Предполагается, что регионы будут иметь больше полномочий для участия в разработке стратегий экономического развития.