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В уфимском озере Теплое всплыл труп утонувшего мужчины

10 декабря 2014, 21:10
В ночь с 9 на 10 декабря на поверхности озера Теплое, что располагается в промышленном районе Уфы, всплыло тело одетого в зимнюю одежду мужчины, пропавшего еще вечером 5 декабря. Родственники опознали в погибшем 46-летнего Альфреда Усманова.

По словам супруги, муж вечером праздновал у родителей в микрорайоне Инорс на улице Мушникова семейное торжество, а вечером отправился домой – пара проживала рядом – на улице Тухвата Янаби. Но до квартиры ее супруг так и не дошел. Четыре дня волонтеры и правоохранители искали пропавшего, но он, как в воду канул. В реальности, похоже, так и случилось.

Скорее всего, глава семьи выпил лишнего и, потеряв ориентацию, или решив сократить путь, забрел в район водоема, и, оступившись, свалился в еще не заледеневшее еще озеро и захлебнулся в холодной воде. Тем более, что видимых телесных повреждений на теле несчастного эксперты не обнаружили.

В следственном комитете Башкирии проводят доследственную проверку и в ближайшее время ответят на вопрос, мог ли погибший стать жертвой злоумышленников. Сегодня назначена экспертиза для определения причин смерти мужчины.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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