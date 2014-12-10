В уфимском озере Теплое всплыл труп утонувшего мужчины

По словам супруги, муж вечером праздновал у родителей в микрорайоне Инорс на улице Мушникова семейное торжество, а вечером отправился домой – пара проживала рядом – на улице Тухвата Янаби. Но до квартиры ее супруг так и не дошел. Четыре дня волонтеры и правоохранители искали пропавшего, но он, как в воду канул. В реальности, похоже, так и случилось.