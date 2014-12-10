Превосходство Татарстана. Уфимский волейбольный клуб опять избит

Сейчас «Урал» вообще в полуразобранном состоянии. Мало того, что только одна легионерская позиция занята, так еще и от трех игроков отказались, не взяв вместо них никого. Замена в лице молодежи из «Беркутов Урала» - это, конечно, вещь несерьезная.
Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно прекрасно понимал, что его команда в этой встрече явный фаворит. Он не выпустил в стартовом составе капитана команды Николая Апаликова и доигровщика Алексея Спиридонова. Впервые в сезоне на площадку сразу вышел 21-летний блокирующий Иван Демаков. Снова появились французский связующий Бенджамин Тоньютти и либеро Алексей Вербов – три дня назад они впервые сыграли в суперилиге 2014-2015 за Казань.
Уфа в первом сете кусалась больно. Это даже немного дерби напоминало. Лидер «Зенита» Максим Михайлов ошибался в атаке, «уралец» Максим Афиногенов сделал эйс – и уже 1:4 вы пользу гостей.
Фаворит и хозяин площадки разозлился и сравнял уже при 9:9. Пошла равная игра с долгими розыгрышами. Дошло до 16:16 – и тут мы увидели, что аутсайдеру рано брать очки. Казанцы забивают свое, Михайлов делает эйс, 20:16 на табло. «Зениту» остается не растерять отрыв, что он и делает, 25:20 и 1:0.
Второй сет начался с демонстрации силы. Конечно же, в исполнении хозяев, 3:0. Высокие уфимские дяденьки попытались организовать преследование, но разрыв к техническому перерву только увеличился, 8:3.
«Урал» выглядел как клуб из более слабой лиги. Удачное действие сменялось парой неудачных. Классный блок – ватными атаками.
Игра немного выровнялась. Но это не потому, что Уфа хорошо заиграла. Просто Казани некуда было торопиться. Алекно поменял часть состава. Вышел потренироваться Апаликов. Отрыв в четыре-пять очков держался. Примерно при 19:13 стало ясно, что в этой партии гостям ничего не светит.
Картина маслом – казанцы атакуют и так и сяк, гости героически тащат в защите, но вместо своей интересной атаки просто мяч перекидывают. И где тут будет борьба? Правильно – нигде. 25:19 - счет партии был более-менее приличным из-за того что в конце «Уралу» удалось отыграть три сетбола.
Третий раунд. Очень быстро доходит до 5:1. В общем-то, уже при таком счете все ясно. Нет желания сотворить чудо у «Урала». Перестали ребята верить в свои силы и мастерство. Можно брать ранние тайм-ауты, можно пытаться достучаться до игроков самыми новейшими приемами науки психология. Результат матча от этого не изменится.
В третьем сете на площадку выходит звездный хулиган Алексей Спиридонов. Это что-то вроде разминки для этого парня. Счет доходит до 16:6. Это уже почти 100-процентный счет 3:0 и 16 подряд поражение от «Зенита» в суперлиге.
При 20:8 была мысль: «наши хотя бы до двузначного количества набранных очков дойдут?» Дошли – Роман Данилов забил десятое, Андрей Максимов – 11-ое. Может, вы и 16 наберете, чтобы не было разгрома в сете?
Удачный блок в исполнении «Урала» - и 22:14. Атака первым темпом – 22:15. «Зенит» тут же отвечает двумя своими очками, 24:15. А потом пайп Спиридонова – и разгром в третьем сете состоялся. 25:15 и 3:0. Уфа все так же на 12-м месте в сперлиге. Столько же очков, шесть, набрал 13-й клуб, «Югра-Самотлор».
Старший тренер «Зенита» Александр Серебренников комплиментов в адрес соперника не бросает:
– Другого исхода матч никто не ожидал. Хочется отметить второе появление Тоньютти на площадке. Сегодня он сыграл гораздо увереннее, чем с «Нефтяником». Он уже чувствует темп передач, высоту передач для партнеров. Конечно, игра с высоким и низким связующим – две разные вещи. Самим игрокам нужно вырабатывать привычку. Это касается и приема, и разбега на атаку.
Главный тренер «Урала» Игорь Пасечник, конечно же, вспоминает хорошее:
– В первой партии у нас летела подача, получалась атака. Дальше мы не справились с приемом, да и «Зенит» начал очень цепко играть в защите. Тем не менее, есть положительные сдвиги в нашей игре. Мне понравилось, что ребята боролись. Даже в третьей партии, при крупном счете не просто стояли на площадке, а бились.
- Недавно «Урал» расстался с тремя игроками. По какой причине?
- Это вопрос к руководству клуба…
Следующий матч «Урала» будет последним в 2014-м году. 13 декабря в Уфе сыграет «Факел» из Нового Уренгоя.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта volley.ru