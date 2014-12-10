Превосходство Татарстана. Уфимский волейбольный клуб опять избит

«Зенит» (Казань) – «Урал» (Уфа). Это совсем не дерби. Дерби – это когда идет жесткая, даже жестокая борьба. Если в этот раз тебя остановили или порвали, в следующей игре ты будешь кипеть и сделаешь всё, чтобы отомстить. И сможешь это сделать очень скоро. У татарского и башкирского клуба все иначе. «Зенит» всегда на коне. Казанцы обыграли Уфу в суперлиге 15 раз подряд.