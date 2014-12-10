Подросток украл пистолет, не сумев справиться с соблазном обладания оружием

Оказалось, что в отсутствие супружеской пары дом стерег отец мужа, а к нему наведывался в гости родственник-подросток. Похоже, юноша оказался не лыком шит и провел в жилище настоящий шмон, если обнаружил припрятанный в постельном белье пистолет. Оружие так заворожило школьника, что он посчитал возможным забрать находку, ничего не сообщив свекру женщины. Когда полицейские принялись отрабатывать круг знакомых пары и тех, кто мог бывать в доме, тут же заподозрили тинейджера. Тем более, что знакомые парни рассказали, как он кичился пистолетом и хвастался оружием перед сверстниками. По счастливому случаю, за месяц, пока школьник владел пистолетом, не случилось ничего страшного и никто не был ранен.