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Подросток украл пистолет, не сумев справиться с соблазном обладания оружием

10 декабря 2014, 20:04
Будет отвечать за кражу 16-летний подросток из деревни Малый Седяк Бижбулякского района Башкирии, польстившийся на пневматический пистолет и экспроприировавший его у родственников. Целый месяц тинейджер похвалялся украденным оружием, пока за ним не пришли полицейские.

Сельчанка купила на день рождения своему мужу пневматическое оружие и, так как торжество было нескоро, спрятала пистолет в шкафчике на полке с бельем. А потом отбыла вместе со своим благоверным в Москву на заработки. Спустя месяц, когда супруги вернулись в Башкортостан, дама не нашла подарка и сообщила о пропаже пистолета в полицию.

Оказалось, что в отсутствие супружеской пары дом стерег отец мужа, а к нему наведывался в гости родственник-подросток. Похоже, юноша оказался не лыком шит и провел в жилище настоящий шмон, если обнаружил припрятанный в постельном белье пистолет. Оружие так заворожило школьника, что он посчитал возможным забрать находку, ничего не сообщив свекру женщины. Когда полицейские принялись отрабатывать круг знакомых пары и тех, кто мог бывать в доме, тут же заподозрили тинейджера. Тем более, что знакомые парни рассказали, как он кичился пистолетом и хвастался оружием перед сверстниками. По счастливому случаю, за месяц, пока школьник владел пистолетом, не случилось ничего страшного и никто не был ранен.

- Парня видели в райцентре, он поигрывал пневматическим пистолетом, - рассказал начальник следствия ОМВД России по Бижбулякскому району Анатолий Митяков.- Хорошо, что никого не ранил, а могла беда случится.

Теперь пистолет вернули владелице, а мальчик будет отвечать за свой проступок в уголовном порядке – против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»). В случае, если подросток не помирится с родственниками и суд установит его вину, то школьнику грозит до пяти лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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