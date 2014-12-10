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Организаторы кредитной пирамиды «Древпром» обманули 75 тысяч жителей России

10 декабря 2014, 12:22
Организаторы финансовой пирамиды «Древпром», обещавшие людям погашать их кредиты, могут попасть за решетку на 20 лет. В ближайшее время участникам аферы предъявят обвинение сразу по трем тяжким статьям Уголовного законодательства – мошенничество в особо крупном размере, организация преступного сообщества и легализация денежных средств.

В следственном управлении МВД по РБ полагают, что от действий основателей пирамиды пострадало 75 тысяч граждан, в том числе более 43 тысяч жителей Башкортостана. Масштабы ущерба клиентов «Древпрома» только выясняются и устанавливается число потерпевших.

Сегодня арестовано имущество «Древпрома», в том числе 14 автомобилей Jeep Grand Cherokee и гараж на 200 машин, расположенный в Салавате. Под арестом находится и глава «Древпрома» Евгений Сундуков, а также два его зама, принимавшие активное участие в организации аферы.

Напомним, фирма «Древпром», рожденная в Стерлитамаке на улице Мира, предлагала своим наивным клиентам погасить их кредиты, оплатив лишь около 30 процентов его стоимости. Однако, как и предполагалось, авантюристы своих обязательств перед банками выполнять не спешили, и заемщики, доверившиеся «Древпрому», вскоре начали получать сообщения о просроченных суммах по кредитам. Офисы стерлитамакских лохотронщиков стали появляться в Уфе в прошлом году как грибы после дождя – главным для мошенников на тот момент было создать видимость успешности предприятия. Деньги, полученные от заемщиков, руководители фирмы вкладывали в недвижимость и имущество – сегодня правоохранители расценили эту деятельность, как легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

Древпромовцы обосновались в других городах республики, а также опутали сетью филиалов Татарстан и Оренбург – всего около 200 офисов по всей России. Первыми тревогу забили крупные банкиры, которые обратились с письмом в Центробанк РФ и МВД еще осенью 2013-го года. Вскоре с претензиями в правоохранительные органы обратились и первые пострадавшие.

Главного организатора «кредитной» пирамиды Евгения Сундукова арестовали до начала судебного процесса, обнаружив в его квартире пакеты с деньгами, драгоценности и ключи от дорогих иномарок.

Кроме Сундукова и его замов за обман граждан будут отвечать три жительницы Стерлитамака и Оренбурга. По данным следствия, женщины отвечали за открытие и организацию работы новых офисов «Древпрома» на территории Башкирии и Оренбургской области.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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