На «Кулинарном поединке» в Уфе Дмитрий Назаров пересаливал лицом постные блюда

«Если я все буду пробовать, то когда-нибудь нарвусь»
Участниками программы наряду с местными селебрити стали рядовые горожане. Поварам-любителям предстояло пройти жесткий отбор. На конкурс было подано около ста заявок. Накануне шоу 50 уфимцев, успешно прошедших заочный кастинг, отчаянно боролись за право войти в пятерку счастливчиков. Некоторые даже привезли с собой готовые блюда, чтобы умилостивить организаторов. Жюри совещалось до одиннадцати вечера. Наконец имена пяти народных участников шоу были названы.
Вход на праздник был свободным, сидячих мест не так много, и самые ярые поклонники г-на Назарова заняли первые ряды за три часа до представления. На разогреве у именитого актера работали шеф-повара местных ресторанов со своими мастер-классами. Очень скоро стало ясно, что готовят они хорошо, а вот шоумены из них достаточно средние. На выручку пришел телеведущий Рустем Габбасов. Опытному кулинару-затейнику удалось расшевелить публику, народ повалил в зал. И все-таки было заметно, что все ждали именно Назарова.
Рустем старался поддерживать интригу, сообщая, как рано встал сегодня Дмитрий Назаров, чтоб приехать в Уфу, вот он уже прилетел, вот он пьет чай с подаренным медом и, конечно же, слышит аплодисменты публики. К началу шоу огромный павильон был набит до отказа. Несмотря на то, что большинство могло увидеть происходящее только на огромном экране, расходиться никто не собирался.
– Я уже боялся, что микрофона не будет, - сказал Дмитрий Назаров, выйдя на уфимскую сцену.
Публика встретила актера овациями.
– Я думала, Назаров – грузный, а он вполне стройный мужчина, – поделилась впечатлениями одна из зрительниц.
– Хорошо, что вы решили заняться интерьером, - похвалил Назаров организаторов. – Ведь у нас, начиная с потемкинских деревень, только фасадами занимаются.
Затем актер поведал зрителям забавный эпизод из своей жизни с местным колоритом.
– Когда запускался фильм «Ларго Винч-2», я встречался с режиссером. Он рассказал, что мой герой с Кавказа. Я спросил: «На Кавказе много национальностей. Кого именно мне играть?». Француз подумал и родил: «Башкортостан».
Зрители встретили рассказ смехом.
Меж тем на площадке обнаружилась еда, приготовленная во время недавних мастер-классов. Ее-то Рустем Габбасов и предложил продегустировать коллеге.
– Нам хотелось бы, чтобы вы попробовали настоящую башкирскую говядину, – предложил он. – Очень хочется узнать, что вы об этом думаете.
Однако предложение это восторга у московского гостя не вызвало.
– На вид все замечательно, просто произведения искусства, - осторожно похвалил Назаров.
– Это как раз про фасад и интерьер, - подхватил Габбасов, - но давайте попробуем!
– Вы что, хотите сделать паузу, пока я это все не съем? - ответил гость, всем своим видом показывая, что делать этого ему не хочется.
Однако хозяин продолжал настаивать. На лице Назарова застыла кислая гримаса. Стало понятно, что за годы на съемках кулинарных телешоу ему пришлось попробовать столько неудобоваримой, полусырой и невкусной еды, что лишний раз рисковать желудком актеру не хотелось. Назревал конфликт.
– Вы же понимаете, что если я все это буду есть, я когда-нибудь должен нарваться, - попыталась отшутиться московская звезда.
Положение спас неунывающий Габбасов. Как ни в чем не бывало, он представил членов жюри и рассказал о правилах поединка. Сам Назаров на время удалился за кулисы. Там телемэтр, эмоционально жестикулируя, долго что-то объяснял организаторам. Отсутствовал он минут десять, и что бы ни происходило за сценой, к зрителям актер вышел в приподнятом настроении.
Явно старясь угодить организаторам, Рустем Габбасов поинтересовался у столичной звезды, насколько оформление сцены похоже на интерьер в телестудии настоящего «Кулинарного поединка». Однако Назаров на «провокацию» не поддался и остался верен своим спонсорам.
– Визуально похоже, но надо посмотреть, все ли у вас есть из аксессуаров? - привередливо спросил он, потребовав майонез и посуду известных марок.
– У нас есть все, что продается в супермаркете, – бодро парировал уфимец.
– Какой кошмар! – театрально выпучил глаза Назаров и весь вечер переигрывал, «пересаливал лицом», как говорят в актерской среде.
«Ресторан тоже начинается с вешалки»
Затем зрителям представили «звездную команду» участников. Среди местных знаменитостей - знатоков кулинарного дела - были замечены телеведущие Трофим Татарников и Галина Морозова, ресторатор Андрей Шмергельский, мало кому известный светский персонаж Михаил Лазаренко. Уфимскую публику уверили, что это и есть местные звезды первой величины, на которых равняется вся республика. Имена простых смертных – участников кулинарной битвы вообще мало кто расслышал. Невзирая на звездный статус, участников в произвольном порядке поделили на две команды. Герои поединка выбрали своим командам звучные имена «Перчик» и «Ух». Жюри возглавил шеф-повар ресторана Зоран Велькович из Стерлитамака.
По канонам «Кулинарного поединка» организаторы приготовили для команд два черных ящика с наборами продуктов для трех блюд. Для самих участников эти комплекты должны были оказаться сюрпризом. Однако за кулисами Дмитрию Назарову стало известно, что продуктовые наборы для шоу готовили местные повара – кураторы команд-участниц. Организаторам пришлось пожалеть о своей болтливости. Для чистоты эксперимента телезвезда предложил поменять коробки местами.
– Но, наверно, этого нельзя, мы на празднике, - хитро улыбнувшись, протянул он. – Давайте заниматься постановочными трюками.
– Ну, вам-то можно, - не подозревая, к чему это приведет, радостно сообщил гостю Рустем Габбасов.
- Поменяем им ящики? - обратился к толпе Назаров.
– Да, - закричало большинство, и голоса организаторов, кричавших «нет», потонули в этом реве.
– Вы приехали и уехали, а мне с этими людьми потом еще в одном городе жить, - попытался как-то повернуть ситуацию вспять Габбасов.
– Я еще приеду в декабре! – пообещал Назаров, намекая на скорый показ спектакля «Скандал». – Давайте, меняйте!
У участников вытянулись лица. Назаров расхохотался.
– Это какая-то провокация, - тщетно пытаясь скрыть ехидную улыбку, прокомментировал Рустем Габбасов. – Смешали вы им все карты.
Затем Дмитрий Назаров заглянул в ящик и стал перечислять лежащие там продукты.
– Точно, это была заготовка, - сообщил он зрителям. – А теперь они в недоумении. Я их подставил. Огузки!
Поклонники сериала «Кухня» в зале расхохотались.
Позже одна из конкурсанток призналась, что обмен оказался очень удачным.
– Я отправляла на конкурс фирменное блюдо, и именно ингредиенты для моего рецепта оказались в черном ящике соперников, - сказал женщина.
Меж тем участники поединка назвали три блюда, которые будут готовить. Тех, кто надеялся пополнить свою коллекцию рецептов, ждало разочарование. Шоу есть шоу, как и что готовится, никого, кроме самих поваров, не интересовало. Главное – побольше экшена.
– 45 минут им за глаза хватит, - решили ведущие.
Время пошло, участники что-то резали, крошили, толкли и взбивали. В это время Дмитрий Назаров пошел в народ. Навстречу ему хлынули фанаты. Успевшие подлететь первыми висли на шее актера, фотографировались и брали автографы. Остальные пытались растолкать соседей. Вокруг образовалась толпа. Кому-то стало плохо, пришлось вызвать доктора. Зрителей с трудом удалось вернуть обратно в зал. Назаров удалился за кулисы.
На площадке меж тем выбрали еще несколько членов жюри из народа. Но, похоже, больше, чем само шоу, зрителей интересовали подробности из жизни знаменитого актера. Рустем Габбасов взял у звезды блиц-интервью.
– Что должно произойти в ресторане, что навсегда закроет вам дорогу в заведение?
– Это общепринятые моменты: волосы в еде, грубый швейцар. Не только театр, но и ресторан начинается с вешалки. Еще обсчет – это очень важно. Много негатива есть. Да не хочется о нем говорить, хочется радости.
- Вы действительно сами готовите на съемках или за вас это делают профессионалы?
– Я очень много знаю про это – все-таки шесть лет «Кулинарного поединка», «Кухня», «Рецепт на миллион», «Голодные игры»… У нас в семье когда-то готовил папа, а теперь жена. Я больше по шашлыку. Но если будут голодные дети, а дома не окажется жены, чем-нибудь накормлю.
У нас все песни про еду
Актер прорекламировал свой спектакль «Скандал», который 15 декабря пройдет в Уфе.
– Как есть живая и мертвая вода, так есть живые и мертвые спектакли. Эта постановка живая - добрая и светлая история о театре. После него люди еще долго улыбаются. А артисты получают удовольствие, играя артистов. Лучше играть артистов, чем президентов. Боже мой, что я сказал, – картинно схватился за голову актер, сыгравший, между прочих, и роль Бориса Ельцина.
Пришло время участникам показать свои таланты. Назаров усложнил им задачу, потребовав исполнить песню непременно про еду. В ответ Михаил Лазаренко из команды «Ух» затянул «Хава нагилу».
– Еще башкирская есть, - застенчиво произнес самодеятельный певец.
– Ты всегда тонко чувствовал конъюнктуру, давай уравновесим, - пошутил Габбасов.
Зазвучала «Урманга» от группы «Люмен». Народ начал подпевать.
– Эта башкирская песня тоже не про еду, я выяснял, - прокомментировал Назаров.
Соперники оказались хитрее. Они затянули песню про «еду»: «Еду, еду, еду, еду я, реки, степи, горы и поля».
В какой-то момент Рустем Габбасов вспомнил, что на одной сцене находятся аж три ведущих различных кулинарных шоу. Галина Морозова, знакомая телезрителям по программе «Тэмле», бодро рассказала, что дома у нее муж закупает продукты, а она готовит. Поэтому домашнее меню зависит от настроения в семье.
– Нам повезло, у нас в республике есть один большой огород на всех – совхоз «Алексеевский», а мясо мы закупаем в еще одном хорошем магазине, называется он «Рощинский», - принялась нахваливать местных производителей Галина.
– А вам они за рекламу доплачивают? – поинтересовался Назаров.
В ответ телеведущая сообщила, что эти башкирские бренды известны каждому и в рекламе не нуждаются.
– Чтобы бы ты ни делал, главное, чтоб это вышло «тэмле», - бодро отчеканила она.
– Ага, тэмле. Сейчас проверим, - ехидно усмехнулся Назаров и отправился к зрителям. – Ты знаешь совхоз «Алексеевский» и магазин «Рощинский», - поинтересовался он у одной из самых юных зрительниц?
- Нет, – бесхитростно ответил ребенок.
– Вот вас и вывели на чистую воду, - торжествовал Назаров.
– Зато, наверное, она знает известную марку майонеза, - подшутил над гостем Рустем Габбасов.
Время «Кулинарного поединка» сокращалось. На последней минуте участники в цейтноте резали мороженое прямо с упаковкой. Успели все: приготовить блюда, украсить их и даже убраться на рабочем месте.
– Руки от стола, – скомандовал Дмитрий Назаров.
Жюри приступило к дегустации.
– А кто солил горячее? Его вообще солили? - перешептывались участники. – Тесто сырое!
Проголодавшиеся за пять часов зрители тщетно пытались разглядеть то, чтоб было на столе, или хотя бы услышат рецепты. Несмотря на опасения за свой желудок, Дмитрий Назаров тоже не удержался и продегустировал все блюда. Пока герои устраивали селфи на фоне своих шедевров, жюри удалилось на совещание. Победили менее звездные «Перчики». Они поделили главный приз в 150 тысяч рублей.
– Всегда у нас богатым и знаменитым завидуют, - утешил друзей Рустем.
Впрочем, проигравшие в накладе не остались. Утешительный приз составил десять тысяч на нос.
Объявив победителей, Дмитрий Назаров поспешил удалиться со сцены. Напрасно фанаты ждали обещанной автографсессии и фотографирования с любимым актером - больше он перед публикой не появился.
Зрители хлынули на сцену, где остались объедки кулинарных изысков. Народ принялся за дегустацию. Любителей халявы обошла на страте шустрая старушка. Растолкав всех, бабушка схватила с блюда лучшие куски и отправила их в свою авоську. Оторопевшие люди не стали воевать с пенсионеркой за объедки, и она гордо удалилась. На этом кулинарный праздник закончился. Большинство зрителей не стало ждать обещанного салюта и отправилось по домам.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.