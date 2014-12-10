На «Кулинарном поединке» в Уфе Дмитрий Назаров пересаливал лицом постные блюда

На минувшей неделе известные и не очень уфимцы приняли участие в «Кулинарном поединке». На площадке соревнований в ВДНХ все было точно как в одноименном телешоу: две оборудованные кухни с плитой, холодильником и прочей техникой. Вести кулинарное действо из столицы выписали Дмитрия Назарова, который у телепублики ассоциируется с готовкой: актер уже шесть лет не отходит от плиты, сменяя проекты - «Кулинарный поединок», «Голодные игры», «Рецепт на миллион», а закрепил гастрономическую славу ролью Шефа в сериале «Кухня». В соведущие ему назначили местную телезвезду – Рустема Габбасова.