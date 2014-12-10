mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ксения Собчак в образе "самки опарыша" внушала состоявшимся уфимцам, как добиться успеха

10 декабря 2014, 17:24
На минувшей неделе Ксения Собчак поприсутствовала на открытии гигантского выставочного центра в столице Башкирии. Чтобы не быть просто «свадебной генеральшей», дама, известная ныне как ярая оппозиционерка, провела мастер-класс «Теория успеха». На презентацию владельцы торговых площадей пригласили башкирский истеблишмент, то есть людей по определению состоявшихся, потому секретами, как стать богатым и знаменитым, Ксюша делилась не по адресу. Но народ пришел – посмотреть на «Собчак живьем», оценить ее золотое платье и богатые штиблеты, а потом отправился общаться в фойе, фланируя между фуршетными столами.

- Скажу честно: когда я сюда ехала, думала: «Уфа, торговый центр...» В общем, поймите меня правильно - ждала худшего, - закатывала глаза Ксения. - А у вас тут очень хорошо, честно.

Сегодня Собчак, выросшая из пошленькой «Блондинки в шоколаде» в резкого и умного оппозиционного трибуна, откажется вспоминать, как в 2008-м она с радостью прибыла в уфимский торговый центр гораздо более скромных размеров. Здесь она подбирала вещи победительнице проекта «Шопинг со звездой» и провела конкурс красоты прямо в коридоре большого магазина. Ожидаемого ажиотажа появление Собчак не вызвало: светская дива привлекла внимание лишь нескольких зевак, лениво слоняющихся по магазинам.

А впервые Ксения побывала в Уфе восемь лет назад, открывая новый ночной клуб. Тогда Собчак, еще ведущая «Дом-2», не побрезговала подшабашить и заглянула в «Гранд бутик», раскрутив его владельцев Щербацких на колье. К слову, оставляя автограф, ныне икона стиля не смогла сходу вывести слово «бутик» на французском.

Любопытно, что очередной приезд в Башкирию совпал с новым кризисом. В 2008-м Ксюша порадовалась, что, несмотря на тогдашний кризис и падение цен на нефть, «в республике все идет как надо, видно, что черное золото качается». И снова Собчак порадовалась за республику, где еще рискуют открываться масштабные торговые площади.

- Выражаясь приличным языком, я сама в шоке! – удивлялась Собчак состоянию дел в экономике. - Все могло быть и хуже, так что старайтесь радоваться тому, что у вас сейчас есть.

Помнится, в прошлый приезд острая на язык теледива обогатила лексикон уфимских поклонниц ядреными крылатыми фразами, типа «ондатровый воротник – признак подлеца», «мех и мужчины сочетаются только в случае Баскова», «это ужасно, полный Киркоров».

Вот и теперь вызывала взрывы смеха шутками слишком уж грубого пошиба, явно заигрывая с провинциальной публикой:

- Мне так приятно, что вас так много! На мои мастер-классы ведь приходят обычно посмотреть, действительно ли я такая страшненькая или с пивом потянет, - петросянила гостья. - Требования у меня небольшие: мне важно, чтобы работало отопление, микрофон и чтобы стул мне дали, после которого я не забеременею.

Шесть лет назад для визита в Уфу Ксения выбрала не самый броский наряд – рубашку мышиной расцветки и «генеральские штанишки» в модном тогда стиле милитари. Любопытно, что сборы в столицу Башкирии фиксировала камера реалити-проекта «Блондинка в шоколаде». Зайдя в секонд-хэнд, где она якобы начала одеваться после кризиса, Собчак выудила сорочку из горы тряпья и резюмировала: «Пожалуй, возьму. Для Уфы сойдет». А уже на месте морально уничтожила одну из уфимских модниц, которая готовилась ко встрече со столичной светской львицей:

- А откуда у тебя такое блестящее платье – сама выбирала или стилистам руки оторвать? Больше так никогда не одевайся, иначе будешь похожа на самку опарыша, - пригвоздила Ксюша провинциальную красотку.

Поскольку на этот раз дива собиралась преподавать уфимцам «Теорию успеха», то скромничать не стала и влезла в «золотое» платье, представ той самой «самкой опарыша», от чего предостерегала уфимских модниц шесть лет назад. Но поскольку у Собчак вкус безупречный, даже в «золотом» от Rochas выглядела она блестяще и стильно.

- Мое мероприятие - это больше творческая встреча, где могут задавать самые разные вопросы. Я бы не стала путать свой тренинг с семинаром «Как стать миллионером за три дня». Считаю, что популярность подобных «гастролей» связана как раз с кризисом: когда наступают сложные времена, у людей появляется больше времени для самообразования.

Столичная знаменитость рассказала, что в Москве сейчас «все занимаются одним и тем же – переманивают друг у друга кадры».

- А все потому, что в стране мало настоящих профессионалов, людей, которые действительно любят хорошо работать. Вот я люблю трудиться. Но у меня есть одна проблема - мне нравится быть вторым человеком, я хочу подчиняться. Но только профессионалам. Например, как Владимир Познер. Вот у кого надо учиться.

Еще Собчак посоветовала, куда нужно вкладывать деньги.

- Люди пережили бум информационных технологий, и сейчас будущее за биомедициной и сегментным образованием.

На следующий день Ксения вернулась в Москву, где презентовала книгу своего отца «Сталин. Личное дело».

Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44