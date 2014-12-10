Ксения Собчак в образе "самки опарыша" внушала состоявшимся уфимцам, как добиться успеха

- Мне так приятно, что вас так много! На мои мастер-классы ведь приходят обычно посмотреть, действительно ли я такая страшненькая или с пивом потянет, - петросянила гостья. - Требования у меня небольшие: мне важно, чтобы работало отопление, микрофон и чтобы стул мне дали, после которого я не забеременею.