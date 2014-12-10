Ксения Собчак в образе "самки опарыша" внушала состоявшимся уфимцам, как добиться успеха

- Скажу честно: когда я сюда ехала, думала: «Уфа, торговый центр...» В общем, поймите меня правильно - ждала худшего, - закатывала глаза Ксения. - А у вас тут очень хорошо, честно.
Сегодня Собчак, выросшая из пошленькой «Блондинки в шоколаде» в резкого и умного оппозиционного трибуна, откажется вспоминать, как в 2008-м она с радостью прибыла в уфимский торговый центр гораздо более скромных размеров. Здесь она подбирала вещи победительнице проекта «Шопинг со звездой» и провела конкурс красоты прямо в коридоре большого магазина. Ожидаемого ажиотажа появление Собчак не вызвало: светская дива привлекла внимание лишь нескольких зевак, лениво слоняющихся по магазинам.
А впервые Ксения побывала в Уфе восемь лет назад, открывая новый ночной клуб. Тогда Собчак, еще ведущая «Дом-2», не побрезговала подшабашить и заглянула в «Гранд бутик», раскрутив его владельцев Щербацких на колье. К слову, оставляя автограф, ныне икона стиля не смогла сходу вывести слово «бутик» на французском.
Любопытно, что очередной приезд в Башкирию совпал с новым кризисом. В 2008-м Ксюша порадовалась, что, несмотря на тогдашний кризис и падение цен на нефть, «в республике все идет как надо, видно, что черное золото качается». И снова Собчак порадовалась за республику, где еще рискуют открываться масштабные торговые площади.
- Выражаясь приличным языком, я сама в шоке! – удивлялась Собчак состоянию дел в экономике. - Все могло быть и хуже, так что старайтесь радоваться тому, что у вас сейчас есть.
Помнится, в прошлый приезд острая на язык теледива обогатила лексикон уфимских поклонниц ядреными крылатыми фразами, типа «ондатровый воротник – признак подлеца», «мех и мужчины сочетаются только в случае Баскова», «это ужасно, полный Киркоров».
Вот и теперь вызывала взрывы смеха шутками слишком уж грубого пошиба, явно заигрывая с провинциальной публикой:
- Мне так приятно, что вас так много! На мои мастер-классы ведь приходят обычно посмотреть, действительно ли я такая страшненькая или с пивом потянет, - петросянила гостья. - Требования у меня небольшие: мне важно, чтобы работало отопление, микрофон и чтобы стул мне дали, после которого я не забеременею.
Шесть лет назад для визита в Уфу Ксения выбрала не самый броский наряд – рубашку мышиной расцветки и «генеральские штанишки» в модном тогда стиле милитари. Любопытно, что сборы в столицу Башкирии фиксировала камера реалити-проекта «Блондинка в шоколаде». Зайдя в секонд-хэнд, где она якобы начала одеваться после кризиса, Собчак выудила сорочку из горы тряпья и резюмировала: «Пожалуй, возьму. Для Уфы сойдет». А уже на месте морально уничтожила одну из уфимских модниц, которая готовилась ко встрече со столичной светской львицей:
- А откуда у тебя такое блестящее платье – сама выбирала или стилистам руки оторвать? Больше так никогда не одевайся, иначе будешь похожа на самку опарыша, - пригвоздила Ксюша провинциальную красотку.
Поскольку на этот раз дива собиралась преподавать уфимцам «Теорию успеха», то скромничать не стала и влезла в «золотое» платье, представ той самой «самкой опарыша», от чего предостерегала уфимских модниц шесть лет назад. Но поскольку у Собчак вкус безупречный, даже в «золотом» от Rochas выглядела она блестяще и стильно.
- Мое мероприятие - это больше творческая встреча, где могут задавать самые разные вопросы. Я бы не стала путать свой тренинг с семинаром «Как стать миллионером за три дня». Считаю, что популярность подобных «гастролей» связана как раз с кризисом: когда наступают сложные времена, у людей появляется больше времени для самообразования.
Столичная знаменитость рассказала, что в Москве сейчас «все занимаются одним и тем же – переманивают друг у друга кадры».
- А все потому, что в стране мало настоящих профессионалов, людей, которые действительно любят хорошо работать. Вот я люблю трудиться. Но у меня есть одна проблема - мне нравится быть вторым человеком, я хочу подчиняться. Но только профессионалам. Например, как Владимир Познер. Вот у кого надо учиться.
Еще Собчак посоветовала, куда нужно вкладывать деньги.
- Люди пережили бум информационных технологий, и сейчас будущее за биомедициной и сегментным образованием.
На следующий день Ксения вернулась в Москву, где презентовала книгу своего отца «Сталин. Личное дело».
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.