Кровь земли. Военный подвиг башкирских нефтяников в приукрашивании не нуждается

В РГАСПИ нас ознакомили с постановлением ГКО от 21 ноября 1942 года, которое предписывало поставить на УНПЗ в декабре 1942-го и январе следующего года по 36 тысяч тонн нефти ежемесячно трестом «Бугурусланнефть», что в Оренбуржье. Начальник «Башнефтекомбината» Степан Кувыкин предупреждался вождем об особой важности и персональной ответственности за выполнения задания. В какой экстремальный момент Сталинградской битвы это происходило, объяснять не нужно, а башкирской нефти - 97,8 тысяч тонн в месяц для загрузки завода не хватало. Дальнейшее изучение документов ГКО показало, что во время войны сырье поступало к нам ещё из Молотовской и Куйбышевской областей, Удмуртии и Татарии. Важные компоненты для производства авиабензина, выработанные из бакинской нефти, шли непрерывным потоком в Уфу из Москвы, Горького и Саратова. Даже далекий Ванновский НПЗ в Узбекистане поставлял в Уфу пиробензол. Директора предприятий-поставщиков и железнодорожные начальники предупреждались председателем ГКО об уголовной ответственности за срыв поставок. Уфимское горючее военной поры имело свои истоки, таким образом, не только в Башкирии и на Кавказе, но и в других регионах СССР. Тогда не знали модного ныне слова «логистика», но схемы подвоза нефти и прочего сырья в Уфу были оптимально сформированы. Это и кольцевые маршруты и так называемые «вертушки». Узнали мы в архиве и о том, что Башкирия сама поставляла сырье на другие НПЗ страны, в небольших, правда, количествах.