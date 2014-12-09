В Стерлитамаке портреты городских чиновников закидали яйцами

- Персонализация общественно опасного явления - это метод, который давно и успешно применяется во всем мире, - говорит организатор акции Илья Сафин. - в Казахстане для нерадивых чиновников есть виртуальная "доска позора" в интернете, в США на улицах размещали портреты сутенеров во время борьбы с проституцией. Точечно в российских городах время от времени проходят феноменально успешные акции с "досками позора", наша задача - обобщить этот опыт.
Визуально стена делится на два блока: «красный» и «жёлтый», условно отображающие уровень коррупционной опасности. В «красный» попадают те, кто уже осужден и отправился отбывать срок в местах не столь отдаленных. «Жёлтый» блок включает в себя две категории «подозреваемых» в коррупции: людей, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело, но решения суда ещё нет, и тех, в деятельности которых факты злоупотреблений вскрыты прессой, но компетентные органы пока до них не добрались. Протестующие называют этих чиновников «лицами, к которым подорвано доверие».
- Сегодня опасность в том, что коррупция со столичного уровня ушла в регионы, в муниципалитеты, - продолжает г-н Сафин. - Об этом говорил недавно глава администрации президента РФ Сергей Иванов, отмечая, что у нас "огромный объем бытовой коррупции и коррупции в сфере предпринимательства".
Примечательно, что помимо стерлитамакских чиновников в «желтую зону» поместили и башкирского законодателя - депутата Курултая РБ Вадима Гатаулина, ставшего героем разоблачительных статей о якобы имеющейся у него недвижимости в Майами.
Евгений КОСТИЦЫН.