В Стерлитамаке портреты городских чиновников закидали яйцами

Визуально стена делится на два блока: «красный» и «жёлтый», условно отображающие уровень коррупционной опасности. В «красный» попадают те, кто уже осужден и отправился отбывать срок в местах не столь отдаленных. «Жёлтый» блок включает в себя две категории «подозреваемых» в коррупции: людей, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело, но решения суда ещё нет, и тех, в деятельности которых факты злоупотреблений вскрыты прессой, но компетентные органы пока до них не добрались. Протестующие называют этих чиновников «лицами, к которым подорвано доверие».