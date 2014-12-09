Пьяный водитель, напавший на полицейских, может пять лет провести за решеткой

Напавший на правоохранителей крестьянин был пьян, но этот факт нисколько не смягчает его вину, а напротив будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Государство весьма строго карает тех, кто поднимает руку на сотрудников силовых органов и представителей власти – Уголовный кодекс предусматривает за это преступление до пяти лет лишения свободы.
Инцидент случился в Альшеевском районе Башкирии 7 декабря. Здесь экипаж автоинспекторов на одной из улиц села Раевский обнаружил автомобиль ВАЗ-2105, который мотало из стороны в сторону и по всем признакам управлявший отечественным авто водитель был пьян. Машину несколько раз даже вынесло на встречную полосу – водитель, усевшийся нетрезвым за руль, явно угрожал безопасности всем участникам дорожного движения и пешеходам.
Однако, когда автомобиль остановили, нетрезвый водитель отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования и попытался сбежать. Крестьянин воспользовался тем, что его остановили неподалеку от дома его знакомого и ринулся во двор односельчанина, где отвязал с привязи большую собаку и попытался натравить злобного пса на полицейских. А потом из задержанной машины выбрался 42-летний пассажир и вместе с 33-летним водителем набросился с кулаками на стражей порядка, одной из которых была женщина.
Несмотря на то, что телесные повреждения, которые получили автоинспекторы, не нанесли вреда их здоровью, против сельских буянов возбудили уголовное дело. Выяснилось, что напавший на полицейских мужчина уже имеет судимость за то, что распускал руки и избил своего знакомого.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкортостана, сегодня решается вопрос о взятии под стражу хулиганов, напавших на представителей органов власти.