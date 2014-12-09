Пьяный водитель, напавший на полицейских, может пять лет провести за решеткой

Однако, когда автомобиль остановили, нетрезвый водитель отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования и попытался сбежать. Крестьянин воспользовался тем, что его остановили неподалеку от дома его знакомого и ринулся во двор односельчанина, где отвязал с привязи большую собаку и попытался натравить злобного пса на полицейских. А потом из задержанной машины выбрался 42-летний пассажир и вместе с 33-летним водителем набросился с кулаками на стражей порядка, одной из которых была женщина.