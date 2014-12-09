Один в поле Сохатский. «Салават Юлаев» опять показал антихоккей

Вратарь «Салаватушки» Владимир Сохатский на этот раз в новом шлеме играл. Уфимский мастер аэрографии сделал хорошую работу. Теперь вратарь зеленых больше не розовая башка. Я, кстати, раньше Володю так никогда не называл. Но теперь-то, после смены цвета, можно о прошлом вспомнить.
Перед игрой кому-то очень наивному могло показаться, что уфимские ребятишки смогут забросить несколько шайб. Аж четыре или пять. Но нынешнее минское чудо – это явно не поставщик очков. Пятое место в западной конференции. Всего 89 шайб пропущено. Серьезные ребята, в общем, на одних бросающих да атакующих защитниках таких не обскачешь.
Легионеры у белорусского клуба вполне приличные. Некоторые уже стали гражданами Беларуси. Именно иностранцами сильно это «Динамо». И именно они принесли победу своей команде.
Первый период скучно проходил. Да и весь матч таким был. Тот самый случай, когда хоккей куда скучней футбола. Нам ведь было с чем сравнить – перед этой кашей в Минске «Уфа» с «Торпедо» в Москве сыграли...
«Юлаевцы» и их тренеры, интересно, понимают, что при такой игре зрителя на «Уфа-Арену» они не вернут? Ну, разве что в плей-офф, если соперник нормальный попадется. Или если команда, вот так же кряхтя, на обороне и вратарском мастерстве подползет поближе к Кубку Гагарина…
Первая шайба случилась на последней секунде первого периода. Обычное подключение защитника на дальнюю штангу. Ник Бэйлен получил точную передачу и в одно касание пустой угол поразил. Тут никаких претензий к Сохатскому быть не может.
Во втором периоде дисциплинированные «юлаевцы» доигрались до игры втроем против пятерых. Но выдержали – дисциплинированные же. Так и остался счет 1:0. Да и Сохатский выручил.
Я уже готовился петь дифирамбы и Владимиру и его шлему. И даже нашей «юлаевской» обороне немножко. Но тут истинный белорус Шарль Лингле забросил. Ну, не совсем он, конечно. Атака сходу, Лингле то ли бросал, то ли передачу на пятак делал. И шайба от клюшки лучшего бомбардира Кирилла Кольцова влетела в ворота Уфы.
Ведущий хоккеист «Салавата Юлаева» и 11-ый бомбардир КХЛ мало очков зарабатывает в последних играх. Но мастерство-то никуда не делось. Если Кирилл не в чужие специально – то в свои случайно. На то он и мастер. Может, в следующей игре свои 36-е, 37-е, 38-е¸ 39-е и 40-е очки добудет. Будем верить в человека. Потому что жизнь с бородой ярка и обильна.
Еще до окончания второго периода счет стал 3:0. Мэтт Эллисон бросил с очень острого угла. Сохатский не успел прикрыть ближний угол по всем канонам вратарской техники, плюс ему не хватило ловкости, чтобы эту шайбу поймать или отбить.
В третьем периоде «Салават Юлаев» продолжил свою беспомощную игру в атаке. Вы знаете, мне сейчас в прокол приходится лезть, чтобы посмотреть – кто у минского «Динамо» ворота защищал. Оказывается, некий Дэнни Тейлор. Много работы у него не было, 16 бросков в створ всего. Как будто белорусы играли с чахлым аутсайдером.
Я намеренно эту чахлую и скучную для уфимских болельщиков игру не разбираю по моментам. Противно в этой коллекции зеленых недоделок рыться. Легче просто подытожить – были плохи во всем, что касается атаки. Большинство – ерунда. Выдумки и напора – минимум. И ведь это только первый матч выездной серии…
Итог встречи – 4:0. Александр Матерухин в большинстве на последней минуте игры остался один и бросил точно в девятку.
К Сохатскому по этой встрече нет серьезных вопросов. Да и к Владимиру Юрзинову-младшему их нет, если только он не участвовал в наборе нынешней команды, запрещая покупать в башкирский клуб приличных снайперов и центрфорвардов мирового уровня.
Один из худших матчей зеленых в сезоне. В одном ряду с разгромами, хоть в этот раз и не разгром.
Я очень прошу вас, «юлаевцы» - сходите на тренировку «Агидели» или на игру, поучитесь там у Николь Чупковой, Элины Митрофановной и Анны Козловских моменты реализовывать. Я сомневаюсь, конечно, что это вам поможет, но мало ли. Чудеса бывают.
Далее «Салават Юлаев» будет пытаться забросить пару шайб мытищенскому «Атланту». Случатся эти чудесные взятия 10 декабря. Или не случатся. Я не могу ручаться, честно.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото hcdinamo.by.