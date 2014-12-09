Один в поле Сохатский. «Салават Юлаев» опять показал антихоккей

Ведущий хоккеист «Салавата Юлаева» и 11-ый бомбардир КХЛ мало очков зарабатывает в последних играх. Но мастерство-то никуда не делось. Если Кирилл не в чужие специально – то в свои случайно. На то он и мастер. Может, в следующей игре свои 36-е, 37-е, 38-е¸ 39-е и 40-е очки добудет. Будем верить в человека. Потому что жизнь с бородой ярка и обильна.