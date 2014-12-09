Лучший шахматист Башкирии завоевал бронзу на чемпионате России

Башкирский шахматист, обладатель Кубка России-2005, одержал две победы в девяти поединках, уступив 0,5 очка серебряному призеру и 1 очко победителю турнира.
В этот же день в галерее «Хазинэ», где происходил турнир, состоялась церемония закрытия Суперфинала, на которой участников поздравили и наградили министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов, президент Федерации шахмат РТ Геннадий Захаров и председатель Правления РШФ Марк Глуховский.
- Суперфинал в Казани стал настоящим праздником для участников и болельщиков и снова продемонстрировал выдающийся шахматный талант России, - отметил президент РШФ Андрей Филатов. - Я от души поздравляю чемпионов России с большой победой.
Отметим, что 29-летний международный гроссмейстер из Башкирии Денис Хисматуллин - победитель «Master-open-2006» в Воронеже, бронзовый призёр Высшей лиги чемпионата России 2009, серебряный призёр Высшей лиги чемпионата России 2010. Став призером чемпионата России, Денис получил путевку в суперфинал следующего года.
Награду башкирский спортсмен посвятил своему тренеру Владимиру Старцеву, ушедшему из жизни буквально накануне турнира.