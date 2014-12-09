Лучший шахматист Башкирии завоевал бронзу на чемпионате России

Башкирский спортсмен Денис Хисматуллин завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по шахматам. Заключительный, девятый тур Суперфиналов 67-го российского соревнования состоялся на минувшей неделе в Казани. Чемпионом России стал Игорь Лысый, в девяти партиях набравший 5,5 очка. Серебро выиграл Дмитрий Яковенко, отставший от победителя на пол-очка. Третье место занял Денис Хисматуллин, который набрал 4,5 очка и по дополнительным показателям обогнал четырех участников - Яна Непомнящего, Петра Свидлера, Александра Морозевича и Никиту Витюгова.