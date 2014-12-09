Башкирия получит деньги на развертывание системы мелиорации

Так, из первого источника, на облегчение кредитно-долгового бремени колхозников, республике доступны 482 млн рублей для растениеводов и 928 млн рублей – животноводам. По второму распоряжению российского кабмина еще 712 млн рублей потратят на несвязанную поддержку растениеводов РБ.
Самая маленькая квота – 53,1 млн рублей – на мелиорацию. Из них 30,8 млн рублей на развертывание системы орошения, 529 тысяч рублей на юридическое оформление бесхозных прудов, использовавшихся в еще советской системе мелиорации. В ближайшее время Башминсельхоз обнародует условия получения фермерами этих денег.
Дмитрий КОЛПАКОВ.