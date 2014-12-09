Башкирия получит деньги на развертывание системы мелиорации

Самая маленькая квота – 53,1 млн рублей – на мелиорацию. Из них 30,8 млн рублей на развертывание системы орошения, 529 тысяч рублей на юридическое оформление бесхозных прудов, использовавшихся в еще советской системе мелиорации. В ближайшее время Башминсельхоз обнародует условия получения фермерами этих денег.