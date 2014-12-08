В рамках фестиваля казахского кино уфимцы увидят байопик о Назарбаеве

В уфимском кинотеатре «Родина» стартовал фестиваль казахского кино. Организаторами мероприятия выступили студия «КиноМак» и Казахский национально-культурный центр РБ «Акбата». В течение пяти дней, с 8 по 12 декабря, уфимцы увидят лучшие работы казахских кинематографистов последних лет. Фестиваль направлен на укрепление двусторонних отношений в области культуры и кинематографии и является закономерным продолжением знакомства уфимских зрителей с многогранной культурой Казахстана в преддверии проведения в Уфе в 2015 году саммитов ШОС и БРИКС.