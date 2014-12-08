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В рамках фестиваля казахского кино уфимцы увидят байопик о Назарбаеве

8 декабря 2014, 22:48
В уфимском кинотеатре «Родина» стартовал фестиваль казахского кино. Организаторами мероприятия выступили студия «КиноМак» и Казахский национально-культурный центр РБ «Акбата». В течение пяти дней, с 8 по 12 декабря, уфимцы увидят лучшие работы казахских кинематографистов последних лет. Фестиваль направлен на укрепление двусторонних отношений в области культуры и кинематографии и является закономерным продолжением знакомства уфимских зрителей с многогранной культурой Казахстана в преддверии проведения в Уфе в 2015 году саммитов ШОС и БРИКС.

Открылся фестиваль 8 декабря драмой «Шал» («Старик») 2012 года режиссёра Ермека Турсунова, снятая по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». В сентябре 2013 года Казахстан выдвинул фильм «Шал» на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

9 декабря уфимцы увидят «Сказ о розовом зайце», снятый режиссёром Фархатом Шариповым, 10 декабря – экранизацию одной из самых популярных казахских народных сказок – мультфильм «Ер-тостик и Айдахар» в формате 3D от Жакена Даненова и Рустама Туралиева. 11 декабря состоится показ приключенческого фильма «Меч Победы» режиссеров Асии Сулеевой и Ануара Райбаева. Завершит фестиваль 12 декабря биографическая драма 2011 года «Небо моего детства» Рустема Абдрашева. Фильм снят по мотивам литературных воспоминаний президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Без правых и левых», «Эпицентр мира», «В центре Евразии».

Начало киносеансов – в 19.00.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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