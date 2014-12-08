В рамках фестиваля казахского кино уфимцы увидят байопик о Назарбаеве

Открылся фестиваль 8 декабря драмой «Шал» («Старик») 2012 года режиссёра Ермека Турсунова, снятая по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». В сентябре 2013 года Казахстан выдвинул фильм «Шал» на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
9 декабря уфимцы увидят «Сказ о розовом зайце», снятый режиссёром Фархатом Шариповым, 10 декабря – экранизацию одной из самых популярных казахских народных сказок – мультфильм «Ер-тостик и Айдахар» в формате 3D от Жакена Даненова и Рустама Туралиева. 11 декабря состоится показ приключенческого фильма «Меч Победы» режиссеров Асии Сулеевой и Ануара Райбаева. Завершит фестиваль 12 декабря биографическая драма 2011 года «Небо моего детства» Рустема Абдрашева. Фильм снят по мотивам литературных воспоминаний президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Без правых и левых», «Эпицентр мира», «В центре Евразии».
Начало киносеансов – в 19.00.