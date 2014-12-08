В аэропорту «Уфа» появились стойки самостоятельной регистрации для пассажиров с электронными билетами

В настоящее время в уфимском аэропорту услуги саморегистрации предоставляют авиакомпании S7, Aeroflot, «Россия», «ЮТэйр». В дальнейшем свой сервис планирует запустить компания «Трансаэро». Специальные стойки установлены в здании терминала внутренних авиалиний уфимского аэропорта и предназначены для пассажиров, имеющих электронный билет. Устройство кроме русского, поддерживает английский язык. Услуга особенно удобна пассажирам, вылетающим с ручной кладью. Путешествующие с багажом должны оформить его на обычных стойках регистрации.