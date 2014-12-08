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В аэропорту «Уфа» появились стойки самостоятельной регистрации для пассажиров с электронными билетами

8 декабря 2014, 12:22
Самостоятельная регистрация &#8722; современный удобный сервис, являющийся альтернативой классической регистрации, который используется в последнее время чрезвычайно активно. Главное его преимущество &#8722; экономия времени: пассажирам не нужно отстаивать очередь к традиционным стойкам регистрации.

Новое оборудование позволяет без привлечения сотрудников аэропорта, следуя простым инструкциям на мониторе, выбрать любое свободное место в салоне самолета, распечатать посадочный талон.

В настоящее время в уфимском аэропорту услуги саморегистрации предоставляют авиакомпании S7, Aeroflot, «Россия», «ЮТэйр». В дальнейшем свой сервис планирует запустить компания «Трансаэро». Специальные стойки установлены в здании терминала внутренних авиалиний уфимского аэропорта и предназначены для пассажиров, имеющих электронный билет. Устройство кроме русского, поддерживает английский язык. Услуга особенно удобна пассажирам, вылетающим с ручной кладью. Путешествующие с багажом должны оформить его на обычных стойках регистрации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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