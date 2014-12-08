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Социальное расслоение среди молодежи признано угрозой для страны

8 декабря 2014, 22:50
Правительство России утвердило основы государственной молодежной политики до 2025 года. Соответствующий документ обнародовал портал российского кабинета министров. Властям регионов рекомендовано учитывать эти разработки «при формировании и осуществлении региональных программ в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Молодежью считаются россияне от 14 до 30 лет, «а в некоторых случаях, до 35 и более лет». В России проживают 33,22 миллиона граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Государство вводит понятие «молодежное предпринимательство» - бизнес граждан в возрасте до 30 лет, говорит о необходимости «социальных лифтов», продолжения практики студенческих рабочих отрядов, и «создания базовых условий для реализации предпринимательского потенциала», особенно в малых поселках и моногородах. А также о переселении молодежи в регионы Сибири и Дальнего Востока из других районов страны «путем создания благоприятных условий для ее трудовой деятельности». Одной из главных проблем, угрожающих государству, называется «деструктивное информационное воздействие на молодежь», социальное расслоение и бытовые национальные и религиозные нетерпимости.

- Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи, - пишут авторы документа.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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