Социальное расслоение среди молодежи признано угрозой для страны

Молодежью считаются россияне от 14 до 30 лет, «а в некоторых случаях, до 35 и более лет». В России проживают 33,22 миллиона граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Государство вводит понятие «молодежное предпринимательство» - бизнес граждан в возрасте до 30 лет, говорит о необходимости «социальных лифтов», продолжения практики студенческих рабочих отрядов, и «создания базовых условий для реализации предпринимательского потенциала», особенно в малых поселках и моногородах. А также о переселении молодежи в регионы Сибири и Дальнего Востока из других районов страны «путем создания благоприятных условий для ее трудовой деятельности». Одной из главных проблем, угрожающих государству, называется «деструктивное информационное воздействие на молодежь», социальное расслоение и бытовые национальные и религиозные нетерпимости.