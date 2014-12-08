С владельца грузовика, протаранившего теплотрассу на Мелькомбинате, взыщут убытки

- Муниципальные службы всю ночь устраняли аварию по отключения тепла и воды, - говорит градоначальник. - Хорошо успели организовать обогрев окрестных домов тепловыми пушками и наладили подвоз воды. Но как так можно было снести П-образную теплотрассу? До какой степени нужно было напиться? Прохожие сами вытащили пьяного водителя из кабины, да ключи выдернули, чтобы никого не раздавил.
Мэр столицы Башкирии обязал юристов «Центра общественной безопасности» в течение месяца предъявить иск к предприятию, владеющему грузовиком и взыскать убытки за коммунальную аварию.
- Необходимо отработать системы неотвратимости наказания для тех, кто устраивает аварии по разгильдяйству, иначе все затраты и труд десяток людей снова лягут на бюджет, - сказал сити-менеджер.
Дмитрий КОЛПАКОВ