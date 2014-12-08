Назад в прошлое. Почему в России существуют препятствия для системных изменений?

Это ощущение только усиливается, когда начинаешь задумываться над тем, что, как и тогда, существуют серьезные препятствия для системных изменений.
Первый вице-президент центра политических технологий Алексей Макаркин вспоминает, что «еще недавно российские официальные лица говорили, что санкции нам не опасны, особого ущерба от них нет».
– Сейчас же официальная позиция не изменилась, но интонации стали другими, куда более тревожными. И о санкциях говорят все чаще и чаще». Как образно выразился политолог, «я три дня скакала за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны».
Но дело даже не в самих санкциях, хотя они, безусловно, являются осложняющим фактором с точки зрения экономики, а в исчерпанности модели, основанной на высоких нефтяных ценах. Поэтому «списать» все экономические проблемы на интриги внешнего врага вряд ли удастся.
Как и в 1980-е годы от экономического блока правительства все ждут решений, с одной стороны, эффективных, а с другой – локальных, не затрагивающих политические основы и вписывающихся в общий контекст развития страны.
Как замечает Алексей Макаркин, некорректно сравнивать современную российскую ситуацию с китайской, которая возникла после кровавого разгона митинга на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Тогда после введения санкций китайцы провели экономические реформы при сохранении политической системы, добились стремительного роста ВВП страны, смогли заинтересовать молодежь, прежде всего горожан, высокими заработками и престижными профессиями и тем самым не допустили их вливания в ряды оппозиции. В отсутствии «сырьевого проклятья», которое до сих пор довлеет над Россией, китайскому руководству пришлось приложить немало усилий для подъема крайне скудной экономики и архаичной системы социального обеспечения. И во многом им это удалось потому, что тогда для Запада китайская тема была периферийной, Китай не рассматривался как жизнеспособное государство. Все внимание США и их западных союзников было приковано к разваливающейся мировой социалистической системе во главе с СССР. Сегодня, как замечает политолог, «для США противостояние с Россией является одним из приоритетов, что оказывает серьезное влияние на решения инвесторов – причем речь идет не только о формализованных санкциях, но и о неформальных ограничениях».
К слову, в России экономическая политика традиционно имеет инерционный характер. Так, блогер Валерий Савельев приводит высказывание директора Института экономики РАН Руслана Гринберга на Конгрессе работников системы образования и науки: «У нас во время роста нужно копить, страховаться на случай кризиса; а во время спада – спасаться. Когда заниматься развитием?». Как замечает Савельев, в России исторически сложился особый тип мышления, характерный для сельскохозяйственных стран с неблагоприятным климатом. «Поэтому у нас сначала аврал – короткий, быстрый, взрывообразный, - пишет блогер, - а затем – длительная расслабуха и вынужденное безделье – зима». Вот и в социальной жизни мы действуем так же. «Взрываемся, все крушим, а потом залазим на печь и ждем, когда жизнь наладится. Сама», – подытоживает Савельев.
Бывший министр экономического развития Андрей Клепач, занимающий сегодня должность зампреда ВЭБа, заявил, что в 2015 году следует ожидать падения ВВП на 0,3-0,4% или даже больше. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценил прямые ежегодные потери от «геополитических» санкций в млрд и порядка -100 млрд в год из-за снижения цен на нефть на 30%. С ним не согласен министр экономического развития Андрей Улюкаев, который вероятно располагает другими данными о потерях российской экономики.
Да, есть отток капитала, снижение курса национальной валюты, около 9% инфляции к концу года, сокращение объема иностранных инвестиций. Но рост ВВП в 2014 году будет даже больше, чем 0,5%, из-за ускорения в промышленности и сельском хозяйстве. Что касается Владимира Путина, то в интервью журналистам немецкого телеканала ARD от 13 ноября он заявил, что в следующем году ВВП страны вырастит на 1,2% в 2016 – на 2,3%, в 2017 – на все 3%. Как заметил российский президент, «в целом это не те показатели, которые бы нам хотелось видеть, но это все-таки рост, и мы уверены, что добьемся этих показателей». Будет ли Владимир Путин, ориентируясь на такие в общем весьма оптимистичные оценки экономических перспектив, что-то менять – большой вопрос.
Эксперты обратили внимание на обстоятельство, что в сообщениях СМИ упорно, хотя и с некоторыми оговорками, проводилась мысль о том, что правительство от участия в составлении послания Путина было отстранено, что само по себе говорит о многом, например, о девальвации роли официальных органов власти при подготовке этого важного документа. Добавим, что российский президент отказался от проведения традиционных консультаций с думскими партиям. На фоне падения авторитета формальных институтов власти растет роль Общероссийского народного фронта, к идеям которого Владимир Путин относится с гораздо бóльшим интересом. Но сможет ли ОНФ полноценно заменить профессионалов при обсуждении ключевых вопросов государственной политики?
По мнению Валерия Савельева, фактическому отстранению Кабинета министров от процесса подготовки президентского послания возможны такие объяснения. «Правительство дискредитировало себя в глазах президента, у него нет будущего, поэтому оно формально не привлекалось к подготовке профильных разделов. Его судьба – отставка, под новую программу будет подбираться новое правительство. Видимо, без Медведева».
Понятно, что это касается не только проблемы будущего Дмитрия Медведева, но и стабильности правящей элиты, которая пока гарантирует политическую стабильность в стране.
Как полагает Владимир Слатинов, «сегодня власть в реактивном режиме реагирует на те или иные проблемы, то есть целостного понимания, как выходить из экономической стагнации, у правительства нет».
Добавим, что и у нашего президента это видение тоже отсутствует. Достаточно отметить, что за последние полгода в своих многочисленных интервью Владимир Путин не нашел места изложению своих взглядов на проблемы экономики, формирования бюджета страны, безопасного ведения бизнеса.
Как замечает руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая, произошла «быстрая рутинизация обязанностей Путина как главы государства».
«Политическое управление почти полностью подменило собой государственное управление. Проблемы решаются по мере их поступления, сценарии прописываются в ответ на угрозы стабильности власти. Развитие как ценность выбыло из повестки дня давно, и, кажется, надолго», – подчеркивает эксперт.
Что касается очередного заявления бывшего министра финансов Алексея Кудрина, о необходимости скорейшей либерализации российской экономики, то мнения экспертов на этот счет разделились. Большинство из них считает их далеко не новыми и требующими более глубокой проработки.
«Статья Кудрина укладываются в некую общую попытку системных либералов предложить в нынешних непростых условиях некую концепцию либерального разворота», — полагает Владимир Слатинов.
Между тем Михаил Ремезов считает, что формулу экономического развития в условиях жесткого внешнего давления нельзя сводить только к либерализации.
«Меры по дерегуляции, которые Кудрин рекомендует, не совсем точно сфокусированы. Проблема не в том, что государство осуществляет избыточное регулирование экономики, а в том, что оно часто делегирует функцию регулятора корпоративным субъектам, в том числе крупным государственным корпорациям, которые монополизируют определенные сектора. Здесь меры по демонополизации были бы важны, но таких мер в этой статье нет», — подытожил Ремизов.
Более жесткую оценку высказываниям Кудрина дал директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, увидевший в них другие цели.
«Он прекрасно понимает, что сейчас аппаратная борьба возрастает и из-за политики санкций под ударом оказывается не только экономическая политика правительства, но и фигуры, которые в этом правительстве сидят. Поэтому на самом деле, Кудрин пытается перевести в режим наступления финансово-макроэкономический блок, где сидят его последователи и ученики», — полагает Симонов.
Тем не менее, в послании президента РФ не прозвучало о «закручивании гаек», как и, впрочем, и ничего о безудержной либерализации. Большинство посылов в речи Владимира Путина были обращены даже не к Думе или Совфеду, а к правительству.
- Нынешний состав правительства эти вопросы не решит, — уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — Я думал, президент, чтобы хоть от себя критику отвести, отутюжит правительство, но и этого не было.
Зато это никогда не поздно будет сделать, если кабмин не справится с поставленными ему амбициозными задачами, как он уже третий год не справляется с майскими указами. Так Путин приберегает отставку правительства как последнюю карту на тот случай, если ситуация будет ухудшаться.
Вячеслав ПЕТРОВ,