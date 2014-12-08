Назад в прошлое. Почему в России существуют препятствия для системных изменений?

Как замечает Алексей Макаркин, некорректно сравнивать современную российскую ситуацию с китайской, которая возникла после кровавого разгона митинга на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Тогда после введения санкций китайцы провели экономические реформы при сохранении политической системы, добились стремительного роста ВВП страны, смогли заинтересовать молодежь, прежде всего горожан, высокими заработками и престижными профессиями и тем самым не допустили их вливания в ряды оппозиции. В отсутствии «сырьевого проклятья», которое до сих пор довлеет над Россией, китайскому руководству пришлось приложить немало усилий для подъема крайне скудной экономики и архаичной системы социального обеспечения. И во многом им это удалось потому, что тогда для Запада китайская тема была периферийной, Китай не рассматривался как жизнеспособное государство. Все внимание США и их западных союзников было приковано к разваливающейся мировой социалистической системе во главе с СССР. Сегодня, как замечает политолог, «для США противостояние с Россией является одним из приоритетов, что оказывает серьезное влияние на решения инвесторов – причем речь идет не только о формализованных санкциях, но и о неформальных ограничениях».