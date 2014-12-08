«Газпром» займет на строительство акрилового завода 15 млрд рублей

Год назад «ГНС» учредил на Кипре компанию Acryl Investments Ltd, которая займется строительством производства акриловой кислоты. Предполагается, что мощности производства акриловой кислоты составят 80 тысяч тонн в год, бутилакрилата (эфир акриловой кислоты и бутанола) — 80 тысяч тонн, ледяной акриловой кислоты — 35 тысяч тонн в год. Запуск намечен на конец 2015 года. Поставщики оборудования и технологий - японские Mitsubishi Heavy Industries и торговый дом Sojitz Corporation, турецкая Renaissance Construction.