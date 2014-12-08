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«Газпром» займет на строительство акрилового завода 15 млрд рублей

8 декабря 2014, 22:25
«Газпром нефтехим Салават», возводящий комплекс акриловой кислоты на площадке завода «Мономер», намерен привлечь для своей «дочки» «Акрил Салават» кредит в 15,9 мдрд рублей под 14,5 процентов годовых. Соответствующая заявка выставлена сайте закупок. Кредитора отберут через аукцион 22 декабря.

Год назад «ГНС» учредил на Кипре компанию Acryl Investments Ltd, которая займется строительством производства акриловой кислоты. Предполагается, что мощности производства акриловой кислоты составят 80 тысяч тонн в год, бутилакрилата (эфир акриловой кислоты и бутанола) — 80 тысяч тонн, ледяной акриловой кислоты — 35 тысяч тонн в год. Запуск намечен на конец 2015 года. Поставщики оборудования и технологий - японские Mitsubishi Heavy Industries и торговый дом Sojitz Corporation, турецкая Renaissance Construction.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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