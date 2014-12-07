Рабочие нефтезаводов подкармливают замерзающих зайцев

Рабочие «Уфаоргсинтеза» в социальных сетях рассказывают, что по ночам к цехам приходят животные, напуганные сильными холодами. Беляки по одному прячутся под трубопроводами и эстакадами, считая, что белая шкурка маскирует их на местности, а с рассветом разбегаются. Рабочие не против нашествия зайцев, и даже наоборот, подкармливают зверьков остатками еды из столовой. Пушистики с удовольствием поедают предложенные салаты, но в руки не даются.