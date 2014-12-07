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Рабочие нефтезаводов подкармливают замерзающих зайцев

7 декабря 2014, 17:02
Ударившие на минувшей неделе морозы вынудили выйти к людям зайцев, живущих в окрестностях промзоны уфимской Черниковки. На территории заводов много открытых площадок, засеянных травой, и летом это привлекает длинноухих, но зимой здесь для них нет пропитания.

Рабочие «Уфаоргсинтеза» в социальных сетях рассказывают, что по ночам к цехам приходят животные, напуганные сильными холодами. Беляки по одному прячутся под трубопроводами и эстакадами, считая, что белая шкурка маскирует их на местности, а с рассветом разбегаются. Рабочие не против нашествия зайцев, и даже наоборот, подкармливают зверьков остатками еды из столовой. Пушистики с удовольствием поедают предложенные салаты, но в руки не даются.

Известно, что дикие кролики водятся и на других промышленных объектах. Так, например, энергетики электросетевой компании закрывают глаза на целые заячьи выводки на подстанциях: звери слишком низкорослые, чтобы соприкасаться с опасным оборудованием, но помогают справляться с бурьяном.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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