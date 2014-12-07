Мэр Уфы предложил отправить на учебу в Китай городских застройщиков

- Цицикар похож на Уфу, правда население 3,5 млн и с пригородами -7 млн человек, - описывает поездку г-н Ялалов. - Все в граните – от парапетов и облицовки, даже первые этажи жилых домов. Железобетон, как материал в наружной отделке, отсутствует. Китайцы посчитали, что пилить гранит дешевле, чем изготавливать искусственные материалы, и этот камень экономичнее и долговечнее.
Мэр дал указание своему заму Александру Филиппову «проанализировать ситуацию с гранитом в республике».
- Мы посмотрели строительство нескольких микрорайонов и общий вывод - уровень и качество нашего строительства нужно подтягивать хотя бы до половины китайской нормы, - полагает уфимский мэр. - Мы пока близко по качеству не стоим. Приедут к нам китайские друзья – стыдно показывать наши жилые дома.
По словам г-на Ялалова, китайские коммунальные службы используют в основном ручной труд.
- Лопатка и веник - так убирают дороги. Когда поинтересовались, кто трудится, оказалось что крестьяне после сельхозсезона, - говорит мэр.
Делегация уфимских управленцев в городе Хэйфей посетила завод по производству электробусов.
- Проще говоря, это автобусы на аккумуляторах, двух типов – съемные и заряжаемые, - рассказывает Ирек Ишмухаметович. - У китайских производителей большой интерес к Уфе. Скоро туда поедет делегация нашего МУЭТа. Жители Поднебесной видят будущее не в транспортных системах, привязанных к контактной сети и двигателям внутреннего сгорания, а именно в электробусах – больших автобусах с запасом хода в 200 километров с полноценной работой при этом отопления и кондиционирования.
Также китайцы позиционируют себя, как мировой лидер взращивания экологически чистых сельхозпродуктов.
- В пригороде Цицикара выращивают 700 тысяч тонн лука, из них 150 тысяч поставляются в Россию, - объясняет г-н Ялалов. - Мы посмотрели их склады и овощебазы, главный вывод – исключительное трудолюбие китайского народа. Конечно, есть направляющая руководящая роль партии: мэр Цицикара – замруководителя партийного организации города и во всем отчитывается перед партийной конференцией.
Градоначальник заметил, что в Китае есть чему поучиться уфимским девелоперам.
- Несмотря на суровый климат Цицикара, там строят дома по 35-40 этажей, причем сотнями в год, - восхищается он. – Но зато не уделяют внимания капремонту: дома стоят обшарпанные, говорят: все деньги должны направляться в новое строительство, и жители терпят. И строят по миллиону квадратных метров многоэтажного жилья в год.
По словам Ирека Ялалова, восточная традиция освоения строительных площадок отличается от наших методов.
- Сначала в чистом поле в квадрате пять на пять километров строят широкие десятиполосные дороги, со всей инфраструктурой, освещением, тротуарами, озеленениями, дорожными знаками, развязкам. Спрашиваем: «Зачем в чистом поле такие дороги?» Отвечают: «Мы сюда придем через пять лет, а инфраструктура уже готова». И люди не мучаются как у нас, по колено в грязи не ходят, когда дома сдаются.
Мэр попросил Александра Филиппова посадить городских застройщиков в самолет и «провезти их по Китаю».
- Да, люди живут там, в трущобах, но с такими темпами он лет через пять переселят всех в нормальное жилье, - уверен главный начальник столицы Башкирии. - Поэтому у китайских коллег возьмем все лучшее и наладим контакты по реальным проектам.
Дмитрий КОЛПАКОВ.