Мэр Уфы предложил отправить на учебу в Китай городских застройщиков

- Сначала в чистом поле в квадрате пять на пять километров строят широкие десятиполосные дороги, со всей инфраструктурой, освещением, тротуарами, озеленениями, дорожными знаками, развязкам. Спрашиваем: «Зачем в чистом поле такие дороги?» Отвечают: «Мы сюда придем через пять лет, а инфраструктура уже готова». И люди не мучаются как у нас, по колено в грязи не ходят, когда дома сдаются.