Депутаты Белогорска избрали главой города налоговика

Также депутаты утвердили основные параметры казны Белогорска на 2015 год. При нулевом дефиците, доходы и расходы бюджета равняются 21,6 млн рублей. Ранее были установлены новые ставки городского земельного налога: для сельского хозяйства – 0,3 процента от кадастровой стоимости для используемой пашни, и 1,5 процента – для простаивающих полей. Для земли под жильем и коммунальной инфраструктурой – 0,3 процента, дач и огородов - 0,12 процента и 1,5 процента для всей остальной земли.
Между тем город готовится к довыборам 7 декабря по десятому мажоритарному округу в микрорайоне Сарысу, где проживают крымские татары. В сентябре они проигнорировали выборы, оставив одно место в городском совете вакантным. Однако и в этот раз крымские татары Белогорска остались равнодушными к избранию своего представителя. Пока на довыборы заявились четыре человека – от «Единой России» предприниматель Вера Кудрина, самовыдвиженцы - менеджер компании «Вода Крыма» Олег Мирошников, хирург Борис Федотов, и одна из жительниц микрорайона Ирина Землянухина. В последний раз представителем Сарысу в совете города был Альберт Кангиев – последний украинский мэр Белогорска, заручившийся тогда поддержкой 800 из 1100 избирателей микрорайона.
Дмитрий КОЛПАКОВ.