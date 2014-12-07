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Депутаты Белогорска избрали главой города налоговика

7 декабря 2014, 17:18
Горсовет райцентра подшефного Башкирии Белогорского района в минувший четверг избрал главу администрации и сформировал аппарат новой мэрии. Так, главой города стал экс-налоговик 37-летний Александр Ванашов, два месяца пребывавший в качестве временно исполняющего обязанности белогорского руководителя. После вступления в силу городского устава, с сити-менеджером подпишут двухлетний контракт.

Также депутаты утвердили основные параметры казны Белогорска на 2015 год. При нулевом дефиците, доходы и расходы бюджета равняются 21,6 млн рублей. Ранее были установлены новые ставки городского земельного налога: для сельского хозяйства – 0,3 процента от кадастровой стоимости для используемой пашни, и 1,5 процента – для простаивающих полей. Для земли под жильем и коммунальной инфраструктурой – 0,3 процента, дач и огородов - 0,12 процента и 1,5 процента для всей остальной земли.

Между тем город готовится к довыборам 7 декабря по десятому мажоритарному округу в микрорайоне Сарысу, где проживают крымские татары. В сентябре они проигнорировали выборы, оставив одно место в городском совете вакантным. Однако и в этот раз крымские татары Белогорска остались равнодушными к избранию своего представителя. Пока на довыборы заявились четыре человека – от «Единой России» предприниматель Вера Кудрина, самовыдвиженцы - менеджер компании «Вода Крыма» Олег Мирошников, хирург Борис Федотов, и одна из жительниц микрорайона Ирина Землянухина. В последний раз представителем Сарысу в совете города был Альберт Кангиев – последний украинский мэр Белогорска, заручившийся тогда поддержкой 800 из 1100 избирателей микрорайона.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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