Депутаты Белогорска избрали главой города налоговика

Между тем город готовится к довыборам 7 декабря по десятому мажоритарному округу в микрорайоне Сарысу, где проживают крымские татары. В сентябре они проигнорировали выборы, оставив одно место в городском совете вакантным. Однако и в этот раз крымские татары Белогорска остались равнодушными к избранию своего представителя. Пока на довыборы заявились четыре человека – от «Единой России» предприниматель Вера Кудрина, самовыдвиженцы - менеджер компании «Вода Крыма» Олег Мирошников, хирург Борис Федотов, и одна из жительниц микрорайона Ирина Землянухина. В последний раз представителем Сарысу в совете города был Альберт Кангиев – последний украинский мэр Белогорска, заручившийся тогда поддержкой 800 из 1100 избирателей микрорайона.