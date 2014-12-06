Без трех пятый ноль. «Урал» не может взять очки пять игр подряд

Перед этой игрой «Урал» избавился сразу от трех игроков. Команду вынуждены были покинуть опытный диагональный Роман Яковлев, связующий Павел Зайцев и доигровщик Максим Ботин. Почему – сложно сказать. Источник в клубе говорит, что причиной расставания стали «низкие игровые показатели, и еще больше то, что эти волейболисты не хотели тренироваться и все время ныли». В эти слова верить не хочется. Если у игроков есть другой взгляд на проблему – мы готовы дать им возможность высказаться.
Романа Яковлева жаль больше всего. Все-таки он – внушительная величина в нашем волейболе и частенько показывал очень хорошую игру за «Урал» в этом сезоне.
Итак, с тремя ребятами расстались «по обоюдному согласию» - именно так написано на официальном сайте башкирской команды. Вместо них в уфимском клубе появились голодные до карьеры представители молодежки, которая называется «Беркуты Урала». Сменщиков всего двое - доигровщик Руслан Галимов и связующий Антон Середа.
Естественно, молодежь против «Губернии» не играла. Главный тренер «Урала» Игорь Пасечник старался справиться тем, что у него было. Получилось, честно говоря, не очень хорошо.
В первом сете отрыв нижегородцев начался с 4:6 и увеличился при 5:8. «Губерния» была хорошая в атаке, да и в защите тащила мячи очень умело.
Небольшие ошибочки «Урала», игра с невысоким качеством – и вот уже 10:16 ко второму техническому тайм-ауту. Близко подобраться к сопернику башкирский клуб так и не смог. 14:20 превратились к концу партии в 18:25.
Этот сет явно не прибавил уверенности хозяевам. При такой игре можно было легко спрогнозировать 0:3. Или нет?
Во второй партии пошла равная битва, но «Губерния» все-таки повела к первому техническому перерыву 6:8. После небольшого отдыха на подачах Владислава Жлобы хозяева вышли вперед, 9:8.
Вновь пошла равная игра, но нарвавшийся на блок Роман Данилов поставил свою команду в неловкое положение – 11:13. Далее Уфа долго отставала на одно-два очка. Приблизиться не удавалось. Это, конечно, было на руку гостям.
Сет закончился не слишком хорошей концовкой. 17:18 превратились в 17:22. Во время этого падения шансов «Урала» на очки гостям засчитали подачу в аут, но повтор показал, что был эйс.
Итог второй партии – 20:25. Опять не смогли зацепиться. И еще сильней увеличились шансы на печальные домашние 0:3.
В третьем сете опять пошла равная игра. После технического тайм-аута хозяева даже повели 10:8, когда успешно сработал блок. Но на этом успехи хозяев закончились - 10:10 и 11:13. Только что вели два очка – уже два проигрывали.
Застряв на 13-м очке, парни Пасечника довели отставание до пяти мячей. Такое в подобных матчах не отыгрывается. 18:25 и 0:3 – это пятое подряд поражение «Урала» в суперлиге. Раньше хоть одну партию брали…
После игры главный тренер «Губернии» Пламен Константинов сказал следующее:
- Мы сами сделали игру легкой для нас - выполнили все тактические установки. Мы знали, что нам будет легче, если будем хорошо подавать. Выбили противника в приеме, хорошо поставили блок, делали отрыв в середине партий и заканчивали их спокойно. Конечно, были некоторые моменты недопонимания в начале второго и третьего сетов, но быстро их исправляли и доказали, что на сегодняшний день мы лучше.
- Когда появятся ваши травмированные волейболисты - Николай Павлов и Виктор Йосифов?
- У нас медленно восстанавливаются травмированные игроки. Сегодня была первая игра, которую полностью провел Алексей Кулешов. Он до этого выходил в концовках или играл не больше одной партии за матч. Пока непонятно, сколько продлится проблема Павлова. Йосифов уже тренируется, прыгает, играет в волейбол. Он пока готов не полностью, но, возможно, на следующей игре появится в заявке…
Следующий матч «Урал» проведет дома против казанского «Зенита» в столице Татарстана. Игра состоится 9 декабря и очками для гостей она не пахнет.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта volley.ru