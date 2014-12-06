Без трех пятый ноль. «Урал» не может взять очки пять игр подряд

Перед этой игрой «Урал» избавился сразу от трех игроков. Команду вынуждены были покинуть опытный диагональный Роман Яковлев, связующий Павел Зайцев и доигровщик Максим Ботин. Почему – сложно сказать. Источник в клубе говорит, что причиной расставания стали «низкие игровые показатели, и еще больше то, что эти волейболисты не хотели тренироваться и все время ныли». В эти слова верить не хочется. Если у игроков есть другой взгляд на проблему – мы готовы дать им возможность высказаться.