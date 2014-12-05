Дважды запрещенный к показу сюжет Первого канала о Коновале стал хитом рунета

Напомним, журналисты главного телеканала страны провели расследование и выяснили, что за каждую протестную акцию в Башкирии организатор забастовок и голодовок медиков зарабатывал от 300 до 400 тысяч рублей, которые ему, как уверяют репортеры, выплачивали забугорные некоммерческие фонды, мечтающие о развале России.
Но, телесыщики Первого, снимая сюжет, наткнулись на фривольную деталь – технолог из Удмуртии оказался нетрадиционной политической ориентации и якобы зарабатывал в Уфе не только на шантаже власти, выводя на площади медицинских работников, но и заставлял расплачиваться воспылавших к нему запретным чувством местных мальчиков, обещая выложить их игривое фото в интернет. Только ради этого факта видео уже посмотрели множество людей. Оказывается, простой ижевский парень, в прошлом педагог, появившись в Башкортостане летом этого года, чтобы защищать интересы работников местной станции скорой помощи, в свободное от протестной деятельности время упражнялся в нетрадиционных умениях. И это занятие, по данным телерепортеров, еще и обогащало нестандартно мыслящего технолога.
Впрочем, как следует из расследования столичных тележурналистов, уфимские медики, участвовавшие в политическом спектакле иногороднего режиссера, выступали на площадях и требовали повышения зарплат тоже за определенный гонорар – по 30 тысяч рублей за каждый выход на политическую сцену. Когда выяснилось, что сотрудники станции получают вполне приличное жалование, которое в разы превышает среднюю зарплату в Башкирии, интерес к медицинскому действу угас у многих зрителей. А Андрею Коновалу вновь пришлось поменять политическую ориентацию и отправиться в Москву.
Понятно, что ни герою разоблачительного сюжета, ни тем, кто оплачивал его работу, такое видео не пришлось по нраву. Сюжет с портала удалили, но его успели размножить пользователи сети. И теперь видео, ставшее хитом рунета, можно увидеть на других сайтах.