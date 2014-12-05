Дважды запрещенный к показу сюжет Первого канала о Коновале стал хитом рунета

Но, телесыщики Первого, снимая сюжет, наткнулись на фривольную деталь – технолог из Удмуртии оказался нетрадиционной политической ориентации и якобы зарабатывал в Уфе не только на шантаже власти, выводя на площади медицинских работников, но и заставлял расплачиваться воспылавших к нему запретным чувством местных мальчиков, обещая выложить их игривое фото в интернет. Только ради этого факта видео уже посмотрели множество людей. Оказывается, простой ижевский парень, в прошлом педагог, появившись в Башкортостане летом этого года, чтобы защищать интересы работников местной станции скорой помощи, в свободное от протестной деятельности время упражнялся в нетрадиционных умениях. И это занятие, по данным телерепортеров, еще и обогащало нестандартно мыслящего технолога.