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Дважды запрещенный к показу сюжет Первого канала о Коновале стал хитом рунета

6 декабря 2014, 00:42
Сюжет Первого канала, рассказывающий о деятельности удмуртского политтехнолога Андрея Коновала, привлекает все больше внимания интернет-аудитории: скандальная видеозапись оказалась запрещена дважды. Так, после того, как главная кнопка страны из цензурных соображений отказалась выдать репортаж в эфир, ролик оказался недоступен и на видеохостинге YouTube. Ижевские сподвижники политтехнолога забанили сюжет, не понимая, что пикантный ролик уже разошелся многочисленными копиями по рунету, сделав доступными для всех любопытствующих двусмысленные занятия политтехнолога.

Напомним, журналисты главного телеканала страны провели расследование и выяснили, что за каждую протестную акцию в Башкирии организатор забастовок и голодовок медиков зарабатывал от 300 до 400 тысяч рублей, которые ему, как уверяют репортеры, выплачивали забугорные некоммерческие фонды, мечтающие о развале России.

Но, телесыщики Первого, снимая сюжет, наткнулись на фривольную деталь – технолог из Удмуртии оказался нетрадиционной политической ориентации и якобы зарабатывал в Уфе не только на шантаже власти, выводя на площади медицинских работников, но и заставлял расплачиваться воспылавших к нему запретным чувством местных мальчиков, обещая выложить их игривое фото в интернет. Только ради этого факта видео уже посмотрели множество людей. Оказывается, простой ижевский парень, в прошлом педагог, появившись в Башкортостане летом этого года, чтобы защищать интересы работников местной станции скорой помощи, в свободное от протестной деятельности время упражнялся в нетрадиционных умениях. И это занятие, по данным телерепортеров, еще и обогащало нестандартно мыслящего технолога.

Впрочем, как следует из расследования столичных тележурналистов, уфимские медики, участвовавшие в политическом спектакле иногороднего режиссера, выступали на площадях и требовали повышения зарплат тоже за определенный гонорар – по 30 тысяч рублей за каждый выход на политическую сцену. Когда выяснилось, что сотрудники станции получают вполне приличное жалование, которое в разы превышает среднюю зарплату в Башкирии, интерес к медицинскому действу угас у многих зрителей. А Андрею Коновалу вновь пришлось поменять политическую ориентацию и отправиться в Москву.

Понятно, что ни герою разоблачительного сюжета, ни тем, кто оплачивал его работу, такое видео не пришлось по нраву. Сюжет с портала удалили, но его успели размножить пользователи сети. И теперь видео, ставшее хитом рунета, можно увидеть на других сайтах.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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