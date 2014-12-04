Уфимцев заставят расплачиваться за любовь к братьям нашим меньшим

По мнению властей столицы Башкирии, армию бездомных животных пополняют друзья человека, от которых отказались владельцы.
- Я встречался с руководителями ветеринарных клиник, в том числе частных, по их данным каждый третий жителей Уфы содержит животное – собаку, кошку, черепашку или еще кого-то. Фактически в городе 300-400 тысяч домашних животных. Вот вам источник пополнения стай безнадзорных животных, - сказал мэр Уфы Ирек Ялалов.
Сити-менеджер попросил юристов администрации изучить вопрос взимания денег.
- В советское время брали квартплату с людей, содержащих животных, - говорит он. - К сожалению, сейчас такое системы нет, нет законов и регламентов, значит сами будем придумывать и писать, утверждать на горсовете и выходить с ходатайством к депутатам Госсобрания РБ.
Ранее Рамиль Гумеров, директор МУП «Спецавтохозяйство», занимающегося отловом и уничтожением бродячих животных, на слушаниях в башкирском парламенте уже предлагал собирать деньги с владельцев домашних питомцев для оплаты строительства и содержания приюта для временной передержки бездомных собак и кошек.
Председатель ТСЖ «Горького,38» Вячеслав Хабибуллин усомнился в жизнеспособности идеи сбора «налога» на содержание животных.
- Каким образом отслеживать у кого живет домашнее животное? – вопрошает он. - Это невозможно, если только не заставить соседей стучать. В общем как всегда, крайними становятся обычные люди.
По словам общественника, федеральное законодательство разрешает принимать региональные законы, касающиеся сферы ЖКХ.
- Тут по схеме: «что не запрещено, то разрешено», и вполне даже вероятно, что юристы найдут лазейку, - считает г-н Хабибуллин. – Но даже если такие правила примут, исполнение будет буксовать. Как, например, определить сколько платить за низкорослую таксу и высокого дога? Если породистый пес или кот имеют ветеринарный паспорт, то в теории можно их хозяев «нагнуть» через федерации кинологов и фелинологов, а если дома живет хомяк? Тоже на учет ставить?
Жилищный активист уверен, что «если инициатива взимания платы за братьев наших меньших получит право на жизнь, то она просуществует до первого суда, который и определит ее противозаконность».
- Что же касается советского опыта, то тогда плата была обоснована тратой воды, электричества и прочими коммунальными расходами на животных, - объясняет он. - Что нам сегодня говорит Жилищный Кодекс? Собственник платит за потребленное. Для этого государство целую кампанию по установке общедомовых и квартирных счетчиков провело, и неважно живет ли человек один, или с собакой.
Дмитрий КОЛПАКОВ.