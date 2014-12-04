Уфимцев заставят расплачиваться за любовь к братьям нашим меньшим

- Тут по схеме: «что не запрещено, то разрешено», и вполне даже вероятно, что юристы найдут лазейку, - считает г-н Хабибуллин. – Но даже если такие правила примут, исполнение будет буксовать. Как, например, определить сколько платить за низкорослую таксу и высокого дога? Если породистый пес или кот имеют ветеринарный паспорт, то в теории можно их хозяев «нагнуть» через федерации кинологов и фелинологов, а если дома живет хомяк? Тоже на учет ставить?