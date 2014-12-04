Аэропорт «Уфа» представил новые возможности и перспективы развития

Международный аэропорт «Уфа» принял участие в межрегиональной специализированной выставке «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы», в рамках которой провел презентацию своих новых возможностей и стратегии развития. Стенд уфимского аэропорта познакомил экспонентов и гостей форума с перспективами комплексного развития аэроузла, новыми технологиями обслуживания пассажиров и воздушных судов, а также ходом реконструкции к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Были представлены такие направления деятельности как кейтеринговые и гостиничные услуги, работа агентства по продаже билетов.