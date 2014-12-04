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Аэропорт «Уфа» представил новые возможности и перспективы развития

4 декабря 2014, 15:40
Международный аэропорт «Уфа» принял участие в межрегиональной специализированной выставке «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы», в рамках которой провел презентацию своих новых возможностей и стратегии развития. Стенд уфимского аэропорта познакомил экспонентов и гостей форума с перспективами комплексного развития аэроузла, новыми технологиями обслуживания пассажиров и воздушных судов, а также ходом реконструкции к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Были представлены такие направления деятельности как кейтеринговые и гостиничные услуги, работа агентства по продаже билетов.

Сегодня международный аэропорт «Уфа» переживает самую масштабную реконструкцию за последние десятилетия. Введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса, вступили в завершающую стадию строительство терминала международных авиалиний и модернизация аэродромного комплекса. Для оснащения нового терминала уже поставлены современные технологические системы, а также три телескопических трапа, способных обслуживать любые типы воздушных судов.Уфимский аэропорт - один из первых авиаузлов в ПФО, получивших допуск к приему дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов типа Боинг-747 и 777.

− Все это открывает перед авиапредприятием новые перспективы, позволяет эффективнее использовать имеющиеся мощности терминального и аэродромного комплекса, способствует увеличению пассажиропотока, расширению маршрутной сети. Теперь у пассажиров появится возможность отправляться из Уфы в такие отдаленные страны, как, например, Доминиканская республика, − отметил заместитель генерального директора по коммерческой и договорной работе ОАО «МАУ» Олег Медников.

Также аэропорт совместно с авиакомпанией Red Wings презентовал новые зимние курортные программы полетов в Сочи и Симферополь, которые стартуют уже в ноябре. Тур в Симферополь разработан уфимским оператором КРЭКС и носит социальную направленность.

С презентацией международного аэропорта «Уфа» можно будет ознакомиться на сайте Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

Напомним, ОАО «Международный аэропорт «Уфа» - современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Международный аэропорт «Уфа» - первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов (внутреннего и международного) с общей пропускной способностью 800 пассажиров в час.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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