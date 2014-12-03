Уфимцы заглянут за кулисы на спектакле столичных актеров

В кулуарах французского модного театра его художественный руководитель Эрве Монтень (Дмитрий Назаров) готовит новую премьеру о жизни Наполеона и его любви к Жозефине де Богарне. Все в порядке, но только…нет главной героини! И на роль приглашается бывшая жена — звезда Габриэль Тристан (Анна Терехова). И началось!.. В круговерть ситуаций попадает и директор театра Робер Гиз (Константин Богданов) и его жена Николь (Ольга Васильева) и новый муж Габриэль — Жан Байар (Сергей Колесников)… И происходит скандал, который для славы намного больше, чем успех!