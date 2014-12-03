Уфимские школы модернизируют образовательный процесс за счет родителей учеников

Как объяснял тренер- учитель физкультуры, эти деньги шли на приобретение необходимого спортинвентаря. За три месяца с родителей собрали в общей сложности 75 тысяч рублей. Однако никаких квитанций об оплате указанной суммы люди на руки не получили. Кроме того, дети в секции занимались без медицинского освидетельствования. Не добившись разъяснений по поводу поборов от школьного руководства, родители учеников написали письмо министру образования.
А в уфимской школе № 61 весьма оригинально поняли озвученную в рамках августовского совещания установку на модернизацию образования. Завуч начальных классов рекомендовал родителям первоклашек в обязательном порядке приобрести для занятий личные ноутбуки за 22 тысячи рублей в магазинах системы «Кламас». По словам работника образования, дорогостоящие гаджеты жизненно необходимы для учебного процесса. В противном случае в новом учебном году ребенка грозят перевести в другой, непрестижный класс, где обучение будет вестись по иной программе. На предложение поискать технику подешевле родители услышали: «Где нашли 10000, там и 22000 найдёте!».
У родителей возник ряд вопросов, которые они неоднократно задавали администрации школы: «Почему не проводился тендер? Может, у администрации школы есть личная заинтересованность? Почему хотят ввести новую программу, а нас с ней не ознакомили? Почему нет программного обеспечения, его приходится покупать за отдельные деньги. Как можно перейти на новую программу во втором полугодии? А где программа, утверждённая в сентябре?». Внятных ответов от школьной дирекции добиться не удалось.
Также выяснилось, что в случае обучения с применением новых технологий вполне возможны нарушения ряда санитарных норм и правил. В начальной школе время работы с гаджетами без перерыва составляет всего 15 минут, затем необходимо проводить специальную гимнастику для глаз, а в конце урока физические упражнения для профилактики общего утомления. В то же время вряд ли школьная администрация возьмет на себя функции контроля за малышней во время школьных перерывов. А это значит, что на переменах дети будут играть с личными ноутбуками в свое удовольствие, сажая зрение. Кроме того, первоклашкам придется носить тяжелые ноуты в портфелях. Вместе со сменной обувью, спортивной формой, книгами, канцелярскими принадлежностями вес на детские плечи ложится немалый. К тому же дети есть дети. В случае поломки, потери или кражи дорогостоящей техники проблема приобретения нового ноутбука ложится на родителей. А гарантия магазина на товар всего один год.
– Задача школы состоит в том, чтобы выпускать образованных, грамотных, культурных и здоровых молодых людей, способных решать глобальные задачи, стоящие перед нашим государством. Но как это возможно, если налицо нарушение норм СанПиНа, ущемление прав обучающихся и их дискриминация по материальному положению родителей: «Купишь ноутбук в первом классе – получишь качественное образование, не купишь – учителя будут похуже и образование так себе, - комментирует ситуацию мама одного из первоклашек.
Поддерживают женщину и другие родители. В то же время взрослые опасаются, что расформирование класса, а оно в этом случае должно было произойти неизбежно, плохо отразится на детской психике. Малышам вновь придется проходить адаптацию в новом коллективе.
Как сообщил директор школы Андрей Кузнецов, руководство учебного заведения идет в ногу со временем: уже приобретены интерактивные доски, мультимедийные проекторы, установлен Интернет в каждом кабинете. Созданы все условия для обучения по новейшим технологиям. Дело за малым: родителям необходимо выложить деньги. И не вина учителей, что гаджеты с необходимым набором функций столь дороги.
Оба обращения взяты под контроль президента республики. Директору школы № 61 уже выдано предписание о недопустимости нарушения прав учеников. В случае подтверждения фактов, указанных в обращении, виновных ждет дисциплинарная ответственность.