Уфимские школы модернизируют образовательный процесс за счет родителей учеников

Также выяснилось, что в случае обучения с применением новых технологий вполне возможны нарушения ряда санитарных норм и правил. В начальной школе время работы с гаджетами без перерыва составляет всего 15 минут, затем необходимо проводить специальную гимнастику для глаз, а в конце урока физические упражнения для профилактики общего утомления. В то же время вряд ли школьная администрация возьмет на себя функции контроля за малышней во время школьных перерывов. А это значит, что на переменах дети будут играть с личными ноутбуками в свое удовольствие, сажая зрение. Кроме того, первоклашкам придется носить тяжелые ноуты в портфелях. Вместе со сменной обувью, спортивной формой, книгами, канцелярскими принадлежностями вес на детские плечи ложится немалый. К тому же дети есть дети. В случае поломки, потери или кражи дорогостоящей техники проблема приобретения нового ноутбука ложится на родителей. А гарантия магазина на товар всего один год.