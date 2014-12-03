Стас Михайлов представит в Уфе новую программу

Любимец публики, один из самых популярных и гастролируемых артистов Стас Михайлов всегда честен и откровенен со зрителями. Неоднократно благодаря зрительскому голосованию он был удостоен премий «Золотой граммофон» и «Песня года». Его песни о настоящей любви затрагивают самые потаенные уголки человеческой души. Стас Михайлов с удовольствием общается с поклонниками, и эта любовь взаимна. Везде его ждут с нетерпением! Современное световое и звуковое оборудование, высококлассные музыканты и бэк-вокальная группа не оставят равнодушными взыскательную публику. Новая программа «Джокер» стала одним из самых заметных событий в музыкальной жизни российской эстрады.