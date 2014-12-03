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Стас Михайлов представит в Уфе новую программу

3 декабря 2014, 23:45
Стас Михайлов приглашает уфимцев на свой единственный концерт в Уфе! 11 декабря во Дворце молодежи зрители услышат новую программу «Джокер», которая подарит незабываемые эмоции и раскроет многогранность таланта любимого артиста. Наряду с исполнением всенародно любимых хитов на суд зрителей будут представлены абсолютно новые песни.

Любимец публики, один из самых популярных и гастролируемых артистов Стас Михайлов всегда честен и откровенен со зрителями. Неоднократно благодаря зрительскому голосованию он был удостоен премий «Золотой граммофон» и «Песня года». Его песни о настоящей любви затрагивают самые потаенные уголки человеческой души. Стас Михайлов с удовольствием общается с поклонниками, и эта любовь взаимна. Везде его ждут с нетерпением! Современное световое и звуковое оборудование, высококлассные музыканты и бэк-вокальная группа не оставят равнодушными взыскательную публику. Новая программа «Джокер» стала одним из самых заметных событий в музыкальной жизни российской эстрады.

Концерт Стаса Михайлова 11 декабря во Дворце молодежи подарит слушателям незабываемый вечер, так как каждое его выступление уникально и неповторимо.

Билеты на концерт Стаса Михайлова в Уфе: от 1500 до 5000 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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