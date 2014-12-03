Скромненько и без вкуса. «Салават Юлаев» тихонечко переиграл «Адмирал»

Уфа - Владивосток. Куда громче звучит, чем «Салават Юлаев» - «Адмирал», но тут уж ничего не поделаешь. Попали в один дивизион – придется встречаться чаще. А зрители опять дома посмотрят. Они к этому уже привыкли. Уверенные победы, когда от четырех шайб забрасывается и есть разрыв в три-четыре или пять голов – это то, чего юрзиновской хоккейной Уфе не хватает. Было бы таких побед больше – болельщик поактивней на трибуны пошел, к гадалке не ходи.