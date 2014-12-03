Скромненько и без вкуса. «Салават Юлаев» тихонечко переиграл «Адмирал»

Но куда там много шайб и разрывы? Тут бы просто три очка выиграть. Или два. Или не дать себя разгромить в Москве.
В домашней игре против «Адмирала» была надежда на уверенную викторию. Просто потому, что Александр Панков забросил быструю шайбу. Шла третья минута, Артурс Кулда набросил на пятак от синей линии. И там нападающий «Салавата Юлаева» в борьбе с соперником смог бросить верхом стоя спиной к воротам с неудобной руки. 1:0.
Панков не особо радовался первой шайбе в этом сезоне. Он снайпер, и забрасывать только в 14-й игре, даже если игрового времени получаешь мало – это слабый показатель.
Вскоре состоялся и второй гол в ворота стража «Адмирала» Ильи Проскурякова. «Юлаевцы» реализовали первое же большинство. Димтрий Макаров сделал передачу на Теему Хартикайнена. Финн сразу же бросил в ближний угол. Вратарь этот угол прикрыть успел, но не весь - шайба нашла лазейку в верхней части. Очень точный бросок, 2:0.
Что смогли гости сделать в атаке в первом периоде? При счете 1:0 был опасный выход один в ноль у Энвера Лисина, но переиграть Владимира Сохатского форвард гостей не сумел.
Во втором периоде Проскуряков играл без ошибок. «Адмирал» тоже прибавил в игре, стал активней атаковать и на порядок чаще беспокоить вратаря хозяев.
Один из моментов у рамки Сохатского завершился взятием ворот «Салавата Юлаева». Во время быстрой контратаки Теему Хартиканен нарушил правила, подцепив сзади Владислава Ушенина. Судья счел, что это не двухминутный штраф, а буллит. Ушенин разбежался, сблизился с Сохатским и переиграл его, бросив верхом над ловушкой, которую Владимир прижал к своему щитку. 2:1.
От этой игры можно было ждать уверенной победы хозяев, но качественная игра Проскурякова, слабая реализация «юлаевцами» моментов и этот вот реализованный буллит превратили третий период в нервное зрелище. Мы с этим всем будем еще долго мириться. Нет снайперов в «Салавате». И вряд ли до следующего сезона появятся.
Ну да ладно – команда есть, зарплаты хоккеисты получают. Это ведь уже очень хорошо. Вот задушат благотворительный фонд «Урал» - и что будет с зелеными? Станут бледными? Или лидерами Высшей хоккейной лиги? Будут бороться с Карагандой за Братину?
В третьем периоде «юлаевцы» быстро получили шанс поиграть в большинстве. Бесполезно. Ближе к середине еще один «адмирал» одвухминутился. И опять нет шайбы в воротах гостей.
И не сказать ведь, что хозяева действовали в большинстве очень плохо. Нормально комбинировали. Было жарко у ворот владивостокцев. Моменты возникали приличные. Но до гола не дошло.
В одном из моментов третьего периода мог забросить лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Кирилл Кольцов. Но шайба попала в штангу.
Чем такое кончается – вам любой болельщик-односезонник рассказать сможет. Какая-нибудь одна пакость залетит в ворота ведущей команде – и все это приведет к потере очков, к овертайму и даже буллитам.
Делу владивостокской команды послужил уфимец Дмитрий Макаров. Он удалился так же явно, как явно, что Солнце больше Луны. Срубил соперника клюшкой в падении.
Казалось, Уфе сейчас запихают. Но тут младший брат Дмитрия, играющий за «Адмирал» Константин Макаров две минуты получил. Уже не так явно, но судья свистнул.
Бедный Костя. Вот его провернут за это удаление. Надеюсь, в предательстве Краснознаменного Тихоокеанского флота не обвинят и на не пошлют на камбуз большого корабля на весь экипаж картошку в одиночку чистить.
Концовка матча должна была стать нервной. Главный тренер «Адмирала» Сергей Шепелев взял тайм-аут. Гости смогли сменить вратаря на шестого полевого игрока, но это закончилось лишь броском по пустой рамке Владивостока. Естественно хоккеист «Салавата» не попал. И это ничуть не удивило. «Юлаевцы» же…
- Ненавижу, когда по моим воротам почти нет бросков, – сказал после матча вратарь уфимской команды Владимир Сохатский. Про меткость нападающих своей команды он ничего не сказал. Они ведь аж две шайбы забросили.
Следующая игра «Салавата Юлаева» - непростая рубка с минским «Динамо» в Белоруссии. Этот матч состоится в понедельник, 8 декабря.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru