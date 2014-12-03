Штрафы за превышение скорости принесли государству 112 млн рублей

По его словам, пока в Башкирии два стационарных поста взвешивания - в Архангельском и Баймакском районах, но в 2016 году их будет уже шесть, и 15 передвижных весов. По словам главы ведомства, «прорабатывается механизм привлечения» внебюджетных 1,6 млрд рублей к развертыванию системы фиксации перегруза машин, но подробностей проекта раскрывать не стал.