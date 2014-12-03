Штрафы за превышение скорости принесли государству 112 млн рублей

По его словам, пока в Башкирии два стационарных поста взвешивания - в Архангельском и Баймакском районах, но в 2016 году их будет уже шесть, и 15 передвижных весов. По словам главы ведомства, «прорабатывается механизм привлечения» внебюджетных 1,6 млрд рублей к развертыванию системы фиксации перегруза машин, но подробностей проекта раскрывать не стал.
Другая госкомпания «Безопасный регион» - оператор системы фотофиксации нарушений ПДД, в 2013 году зачислила в казну 86,1 млн рублей, а за 9 месяцев этого года уже 112 млн рублей.
Всего же в этом году через «Безопасный регион» выписаны 554 постановлений о привлечении к административной ответственности на 325 млн рублей. Госкомпания оперирует сетью из 63 стационарных и 74 переносных аппаратов «Арена», и 50 аппаратов «Кречет». До конца года к сети подключат еще 16 стационарных приборов фотофиксации, на это потратят 50 млн рублей. Оператор намерен привлечь 1,4 млрд рублей внебюджетных денег на расширение сети.
Дмитрий КОЛПАКОВ.