Башкирские проектировщики напишут генплан Белогорска

- Идя на выборы, я заверял людей, что в город зайдут строительные компании и начнут возводить новое жилье, которого у нас с 1996 года не было построено ни одного квадратного метра, - сказал Станислав Крыжаноский изданию «Крымские известия». - Также принято решение открыть два детских сада и молодежный развлекательный центр. Когда появится генплан и будет сформирован бюджет, примем решение об очередности запланированных работ и сразу приступим к разработке проекта туристической инфраструктуры. Параллельно начнем реконструировать центральную улицу Луначарского, затем — сквер имени Суворова. Следующий объект — парк. Потом примем на баланс «бесхозные» жилые дома, проведем капитальный ремонт дорог и улиц согласно списку, газифицируем улицу Гаховича и район Сырысу, где компактно проживают крымские татары. Среди приоритетных проектов — уличное освещение и ремонт внутридворовых дорог.