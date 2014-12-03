mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирские проектировщики напишут генплан Белогорска

3 декабря 2014, 17:06
Подшефный Башкирии Белогорский район Крыма оживает после двадцати лет украинского застоя. Недавно избранный председатель городского совета Белогорска Станислав Крыжановский рассказал о планах отремонтировать дорожную сеть и газифицировать город, а также отремонтировать жилые дома.По его словам, в районе, с помощью Башкирии, заменили кровлю восьми многоквартирных домов, и еще 16 зданий на очереди. Кроме того, глава горсовета пообещал провести ревизию жилья и найти брошенные строения, принадлежащие разорившимся предприятиям.По словам спикера горсовета, впервые у Белогорска появится собственный генеральный план развития, который помогут написать проектанты из Уфы уже к маю.

- Идя на выборы, я заверял людей, что в город зайдут строительные компании и начнут возводить новое жилье, которого у нас с 1996 года не было построено ни одного квадратного метра, - сказал Станислав Крыжаноский изданию «Крымские известия». - Также принято решение открыть два детских сада и молодежный развлекательный центр. Когда появится генплан и будет сформирован бюджет, примем решение об очередности запланированных работ и сразу приступим к разработке проекта туристической инфраструктуры. Параллельно начнем реконструировать центральную улицу Луначарского, затем — сквер имени Суворова. Следующий объект — парк. Потом примем на баланс «бесхозные» жилые дома, проведем капитальный ремонт дорог и улиц согласно списку, газифицируем улицу Гаховича и район Сырысу, где компактно проживают крымские татары. Среди приоритетных проектов — уличное освещение и ремонт внутридворовых дорог.

Между тем, в четверг, 4 декабря, Белогорск закончит формирование властных органов в российском правом поле – горсовет выберет главу города, назначит постоянные депутатские комиссии, утвердит муниципальный реестр должностей, сформирует аппарат городской власти и скорректирует годовой бюджет.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44