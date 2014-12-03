Андрея Коновала обвинили в нетрадиционной политической ориентации

Больной пожаловался соратнице на головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, и кратковременную потерю сознания, и г-жа Емцева определила состояние товарища по борьбе как «средней степени тяжести». Фельдшер зафиксировала у пострадавшего гематомы и ссадины, болезненность в области левой стопы и пяточной кости и выставила диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, перелом стопы под вопросом». При этом человек, у которого, как предположила горе-медичка, была сломана нога, на своих двоих бодро дошел до кареты скорой, а потом и до приемного покоя больницы № 21. Забегая вперед, надо сказать, что в 21-й больнице врачи не обнаружили у жертвы нападения ни перелома пятки, ни черепно-мозговой травмы и предложили пострадавшему сходить к районному невропатологу. Блогеры не сомневаются, что инсценировка нападения понадобилась технологу для того, чтобы аккуратно «спрыгнуть с темы». Такой пиар-ход с якобы нападением неизвестных, технолог уже применял в Тольятти, когда сворачивал там протестные акции. Похоже и в Уфе борьба за права врачей скорой помощи исчерпала себя или у заказчиков этой «гражданской активности» закончились деньги.