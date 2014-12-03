Андрея Коновала обвинили в нетрадиционной политической ориентации

Столь явная неразборчивость, как в политических, так и в моральных связях, несомненно не красит защитника интересов медицинских работников Уфы. И, скорее всего, сюжет был снят с показа на Первом канале по цензурным соображениям, поскольку главный вещатель страны не может позволить себе копаться в грязном белье пусть и самых отъявленных правозащитников.
Но, по мнению, телевизионщиков, аморальность ижевского политтехнолога заключается вовсе не желании шантажировать мальчиков, над которыми зло пошутила природа, а в использовании подобных нетрадиционных методов в своей политической деятельности.
Так, телерепортеры уверены, что г-н Коновал и сотоварищи протестуют за немалые выплаты из некоммерческих заграничных фондов, заинтересованных в развале России.
Напомним, удмуртский политтехнолог Андрей Коновал появился в Башкортостане летом этого года, выведя на улицы персонал уфимской станции скорой медицинской помощи (ССМП). Сначала медики, участвовавшие в политическом спектакле иногороднего режиссера требовали, выходя на площади, повышения зарплат, но когда выяснилось, что сотрудники станции получают вполне приличное жалование, которое в разы превышает среднюю зарплату в Башкирии, интерес к медицинскому действу угас у многих зрителей.
Как полагают телерепортеры, на самом деле сподвижники ижевского технолога, протестуя на площадях, получали гонорар – по 30 тысяч рублей за каждый выход на политическую сцену.
Не добавила сочувствия медикам и проведенная в сентябре голодовка – блогеры заподозрили, что имеющие медицинское образование «актеры» жульничают.
Так, специалисты отметили странность - у голодающих, главным требованием к которым, по утверждению удмуртского кукловода, было хорошее здоровье, на третий день отказа от пищи началось критическое падение сахара в крови. И это при том, что лечебное голодание с употреблением воды в течение трех-пяти дней не вредит, а даже идет на пользу многим больным людям, имеющих, например, проблемы с желудочно-кишечным трактом. В интернете предположили, что участники спектакля намеренно колют себе инсулин, чтобы вызвать интерес журналистов к своим голодным страданиям и создать еще больший ажиотаж для дурной постановки.
А авторы ролика, опубликованного на ю-тубе полагают, что голодающие на самом деле не только не отказывали себе в пище, но и наливались огненной водой.
Еще большие насмешки вызвало у блогеров нападение на Андрея Коновала, якобы случившееся у квартиры штаба протестантов в Уфе на Архитектурной улице в доме № 5. Соседи по дому утверждают, что никакого нападения не было, а Коновал сам повздорил с местными жителями из-за автомобильной парковки. Обитатели дома просили убрать машину «БМВ» с удмуртскими номерами, а гость республики не желал переставлять дорогостоящее авто с облюбованного места.
Как бы там ни было, когда г-н Коновал вернулся с исцарапанным лицом в квартиру, он решил вызвать скорую помощь. Но номер 03 набрал не сам, а… попросил это сделать заведующую Оржоникидзевской подстанции уфимской «неотложки» Светлану Юсупову. Светлана Арнольдовна позвонила коллегам, но не представилась, а назвалась знакомой мужчины по имени Андрей, ставшего жертвой насилия. Почему, интересно, женщина, да еще руководитель подстанции, не сообщила врачам имя пострадавшего, которое ей было отлично известно? Диспетчер «03» принял вызов в экстренной форме и передал на исполнение по территориальному принципу на Орджоникидзевскую подстанцию – подчиненным все той же Юсуповой. А на вызов приехала сподвижница пострадавшего, не раз выручавшая его на площадях, фельдшер Анастасия Емцева.
Больной пожаловался соратнице на головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, и кратковременную потерю сознания, и г-жа Емцева определила состояние товарища по борьбе как «средней степени тяжести». Фельдшер зафиксировала у пострадавшего гематомы и ссадины, болезненность в области левой стопы и пяточной кости и выставила диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, перелом стопы под вопросом». При этом человек, у которого, как предположила горе-медичка, была сломана нога, на своих двоих бодро дошел до кареты скорой, а потом и до приемного покоя больницы № 21. Забегая вперед, надо сказать, что в 21-й больнице врачи не обнаружили у жертвы нападения ни перелома пятки, ни черепно-мозговой травмы и предложили пострадавшему сходить к районному невропатологу. Блогеры не сомневаются, что инсценировка нападения понадобилась технологу для того, чтобы аккуратно «спрыгнуть с темы». Такой пиар-ход с якобы нападением неизвестных, технолог уже применял в Тольятти, когда сворачивал там протестные акции. Похоже и в Уфе борьба за права врачей скорой помощи исчерпала себя или у заказчиков этой «гражданской активности» закончились деньги.
У многих наблюдателей давно появились подозрения, что протестная кривая сотрудников скорой, всплески – митинговая деятельность и голодовки, а также затухание какой-либо деятельности связаны с некими вливаниями, которые получает режиссер. Открылось финансирование и послушные куклы начали плясать, закончились средства – опустился занавес.
И сюжет, размещенный в интернете, еще раз подтверждает, что «у каждого митинга протеста есть своя цена».