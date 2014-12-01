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Ялалов призвал не называть жилищных спекулянтов «обманутыми дольщиками»

1 декабря 2014, 23:08
Глава Уфы Ирек Ялалов призвал не называть «обманутыми дольщиками» людей, которые не имеют отношения к долевому строительству. По его словам, в последнее время в СМИ пишут о новых пострадавших «дольщиках», хотя на самом деле, по его мнению, впросак попадают жилищные спекулянты, доверившие свои деньги мошенникам.

- Это обманутые инвесторы, которые пошли по заведомо мошенническим схемам, поверив в мифические 20-30 тысяч рублей за квадратный метр и отдали деньги сразу за несколько квартир, - сказал Ирек Ялалов. - При том, что у тех, в кого они вкладывают свои свободные деньги, нет ни разрешения на строительство, ни даже выделенной площадки. Но мы таких людей «по-накатанной» называем «обманутыми дольщиками». Нужно прекратить эту тему, иначе мы ее никогда не остановим.

Мэр призвал «не плодить» слухи об обманутых дольщиках из-за людей, пытающихся под шумок нажиться на помощи государства.

- Строятся жилищные пирамиды по образу финансовых, под предлогом дешевого жилья, - уверен градоначальник.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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