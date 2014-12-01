Ялалов призвал не называть жилищных спекулянтов «обманутыми дольщиками»

- Это обманутые инвесторы, которые пошли по заведомо мошенническим схемам, поверив в мифические 20-30 тысяч рублей за квадратный метр и отдали деньги сразу за несколько квартир, - сказал Ирек Ялалов. - При том, что у тех, в кого они вкладывают свои свободные деньги, нет ни разрешения на строительство, ни даже выделенной площадки. Но мы таких людей «по-накатанной» называем «обманутыми дольщиками». Нужно прекратить эту тему, иначе мы ее никогда не остановим.