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В новом здании Верховного суда одновременно смогут слушать 25 уголовных дел

1 декабря 2014, 23:33
8 декабря Верховный суд РБ отберет подрядчика на строительство второго здания на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса в Уфе. К уже существующему шестиэтажному корпусу уголовной коллегии пристроят 12 этажную высотку, в которой «поселят» все остальные инстанции башкирского ВС: в новую судебную резиденцию переберутся коллегия по гражданским делам с улицы Матросова, 1 и ее апелляционная инстанция с Цюрупы, 5.

Будущее строительство осложняется тем, что планируемый корпус будет вплотную примыкать к двухэтажному особняку дореволюционного Полежаевского пансиона – памятник истории и культуры на улице Карла Маркса, 8. Дом отремонтируют и «встроят» в комплекс судебных зданий.

С другой стороны 12-этажка займет почти все свободное пространство вокруг НИИ глазных болезней. Здание будет строиться по проекту мастерской Дмитрия Винкельмана. В нем запланировано 25 залов уголовной коллегии и 18 гражданской коллегии.

Здание должно быть оснащено тринадцатью лифтами. Также изменится механизм судебных процессов с участием со свидетелей, находящихся под охраной государства. Сейчас судья задает вопросы анонимному свидетелю, который находится в другом помещении через микрофон и слышит измененный техническими «примочками» голос. В новом здании для свидетелей при каждом зале построят отдельную комнату, от зала суда ее будет отделять тонированное стекло.

Торговаться за контракт начнут с 2,1 млрд рублей. Судебный корпус должен быть построен не позднее 25 декабря 2020 года.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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