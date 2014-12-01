В новом здании Верховного суда одновременно смогут слушать 25 уголовных дел

Будущее строительство осложняется тем, что планируемый корпус будет вплотную примыкать к двухэтажному особняку дореволюционного Полежаевского пансиона – памятник истории и культуры на улице Карла Маркса, 8. Дом отремонтируют и «встроят» в комплекс судебных зданий.
С другой стороны 12-этажка займет почти все свободное пространство вокруг НИИ глазных болезней. Здание будет строиться по проекту мастерской Дмитрия Винкельмана. В нем запланировано 25 залов уголовной коллегии и 18 гражданской коллегии.
Здание должно быть оснащено тринадцатью лифтами. Также изменится механизм судебных процессов с участием со свидетелей, находящихся под охраной государства. Сейчас судья задает вопросы анонимному свидетелю, который находится в другом помещении через микрофон и слышит измененный техническими «примочками» голос. В новом здании для свидетелей при каждом зале построят отдельную комнату, от зала суда ее будет отделять тонированное стекло.
Торговаться за контракт начнут с 2,1 млрд рублей. Судебный корпус должен быть построен не позднее 25 декабря 2020 года.
Дмитрий КОЛПАКОВ.