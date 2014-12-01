В новом здании Верховного суда одновременно смогут слушать 25 уголовных дел

Здание должно быть оснащено тринадцатью лифтами. Также изменится механизм судебных процессов с участием со свидетелей, находящихся под охраной государства. Сейчас судья задает вопросы анонимному свидетелю, который находится в другом помещении через микрофон и слышит измененный техническими «примочками» голос. В новом здании для свидетелей при каждом зале построят отдельную комнату, от зала суда ее будет отделять тонированное стекло.