Ольга Кабо: «Фестиваль «Акбузат» напомнил, что кино снимают все-таки для людей»

Хорошо, что устроители позаботились хотя бы выстроить вдоль красной дорожки два десятка пригнанных школьников. Иначе гостям фестиваля пришлось топать в Конгресс-холл лишь под стук собственных каблуков. А так кинематографисты попадали в зал хотя бы под улюлюканье и смех бесцеремонной детворы да крики координатора феста Зухры Буракаевой, которая призывала «поддержать гостей». Правда, приезжих режиссеров в излишней звездности упрекнуть было нельзя: все они чуть ли не бегом пытались прошмыгнуть в фойе, щурясь от вспышек местных фотографов. Лишь опытная в фестивальных делах Кабо показала класс: актриса с шиком прошлась по дорожке, лучезарно улыбаясь и даже протягивая звездную ладонь для рукопожатия.