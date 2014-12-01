Ольга Кабо: «Фестиваль «Акбузат» напомнил, что кино снимают все-таки для людей»

И бесплатно покажут кино…
Скромная реклама мероприятия до рядовых уфимцев так и не дошла. Накануне открытия большинство горожан попросту не подозревало, что в родном городе можно бесплатно познакомиться с лучшими киноработами национальной тематики. Особенно не повезло тем авторам, чьи фильмы демонстрировались в первый день форума: в лучшем случае в зале сидело по пять-десять человек.
Между тем в конкурсных работах фестиваль дефицита не имел: в оргкомитет было подано около 200 заявок, а в конкурсную программу вошли 33 работы. Тематика уфимского мероприятия нашла отклик в душах создателей фильмов с национальным колоритом со всего мира. Пять фильмов представили на суд зрителей и жюри хозяева фестиваля.
Потому общегородским событием фестиваль, к сожалению, так и не стал, превратившись в междусобойчик немногочисленных кинематографистов Башкирии, чиновников от культуры и деятелей искусства республики.
Хорошо, что устроители позаботились хотя бы выстроить вдоль красной дорожки два десятка пригнанных школьников. Иначе гостям фестиваля пришлось топать в Конгресс-холл лишь под стук собственных каблуков. А так кинематографисты попадали в зал хотя бы под улюлюканье и смех бесцеремонной детворы да крики координатора феста Зухры Буракаевой, которая призывала «поддержать гостей». Правда, приезжих режиссеров в излишней звездности упрекнуть было нельзя: все они чуть ли не бегом пытались прошмыгнуть в фойе, щурясь от вспышек местных фотографов. Лишь опытная в фестивальных делах Кабо показала класс: актриса с шиком прошлась по дорожке, лучезарно улыбаясь и даже протягивая звездную ладонь для рукопожатия.
Приглашая звезду на сцену, ее соведущий – лицо новостей БСТ Тагир Вахитов - даже поделился с публикой своей нескромной фантазией.
- Мне бы очень хотел провести этот вечер с Ольгой Кабо! – двусмысленно заявил он. Актриса долго уговаривать себя не стала и вышла к зрителю. Наверняка, желание ведущего разделили все мужчины, присутствующие на церемонии: статная 46-летняя дива по-прежнему невероятно хороша собой.
К тому же Ольга доказала, что отлично работает экспромтом: она практически без запинки произнесла четыре раза к ряду название республики, оглашая организаторов фестиваля – президента, правительство, минкульт и киностудию. А ведь для неместного, пусть даже и актера, это настоящие испытание - почище экзамена по сценической речи. Но Ольга справилась блестяще, а, например, один из членов жюри упорно называл гостеприимно принимавшую его республику «Башкурдистаном».
Фильмы доброй воли
Возможно, недочеты организаторов так и остались незамеченными, если бы не принципиальность режиссера, художника и героя одной из конкурсных картин Шавката Абдусаламова. Почетный гость не захотел играть по правилам басни «Кукушка и петух» и открыто заявил о проблеме со сцены Конгресс-холла.
– Я сегодня походил по кинотеатрам, где идут показы, и меня обидело, что в залах нет публики, - сказал он. – Так нельзя. Нужно, чтобы университеты посылали сюда своих студентов. Культура – важнейший фактор для формирования страны.
В приватной беседе Шавкат Фазилович выразил неудовольствие, что в своем гостиничном номере не обнаружил мыла и расчески. Но это вопрос, скорее, к сервису местных отелей, многие из которых, несмотря на дороговизну, напоминают хостелы.
Неловкую ситуацию попыталась сгладить Ольга Кабо.
– Это очень большая проблема, и не только здесь, но и по всей России. Спасибо, что вы напомнили нашим руководителям, что кино все-таки для людей, - торжественным тоном заявила звезда.
Так или иначе, слова уважаемого мэтра были услышаны. На следующий день зал был полон уже на треть, а вечером на башкирской премьере «Курманджан Датка» случился первый аншлаг. Сыграло свою роль и то, что сюжет об открытии фестиваля показали по местным телеканалам. А в субботу зал в доме актеров был полон – в кино привели уфимских школьников.
– Знаю, что вы пришли не по доброй воле, но надеюсь, что вы не пожалеете об этом. Когда меня приглашают на лекции для молодого поколения, я сразу говорю: кто не хочет – уходите. Многие уходят и правильно делают, - пошутил режиссер фильма «Рудник» Мурат Джесоев.
Однако ребятам, похоже, идея бесплатно посмотреть кино понравилась. Так что свой зритель у «Акбузата» все-таки появился. Более того, глава оргкомитета Азамат Хужахметов пообещал, что все фильмы в скором времени покажут по местным телеканалам.
На другой недочет организаторам попенял курирующий начальник - Салават Сагитов. Вице-премьер правительства Башкирии не увидел у изображенного символа фестиваля крыльев: «А ведь акбузат – конь крылатый!», - улыбнулся чиновник.
В последний день форума стало известно, что фестиваль в Башкирии решили сделать регулярным. Уверены, что после замечания чиновника киношному Акбузату крылья обязательно пририсуют. Надеемся, что они помогут фестивалю воспарить над Уфой и в следующем году стать настоящим событием если не республиканского масштаба, то хотя бы городского.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.