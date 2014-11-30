mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Кубызист и ди-джей нашли созвучие на уфимской сцене

30 ноября 2014, 22:58
Центр современного искусства «Облака» и Башкирская филармония представили уфимским меломанам необычный концерт – совместное выступление виртуозного исполнителя на кубызе Миндигафура Зайнетдинова и ди-джея Ильи. Выступление продолжило серию нестандартных проектов.

- Сегодня на кубызе играют в 150 стран мира, - рассказывает Миндигафур. - Когда играешь на кубызе, происходит массаж дыхательных путей. С помощью этого музыкального инструмента можно вылечить астму и бронхит. Сегодня центр кубыза находится даже в Австрии, там с пяти лет играют на варгане.

Три года назад Миндигафур Зайнетдинов стал победителем международного конкурса варганной музыки, который проходил в Якутии. За непревзойденное мастерство владения инструментом башкирскому музыканту присвоили звание «Виртуоз мира». В его коллекции более 30 варганов разных народов мира. Есть деревянный филиппинский, японский, вьетнамский, американский под названием клакоморе. Цены на кубызы могут варьироваться от 800 до 50 тысяч рублей.

- Я всегда знал, что этнические инструменты отлично сочетаются с электронной музыкой, - объясняет Илья, который на уфимской клубной сцене активно играет уже 15 лет. - Танцевальные треки для этого проекта мы написали специально. К сожалению, было мало времени для репетиций. Уверен, в такие этнические вещи коммерция никогда не проникнет. С удовольствием еще буду делать подобные проекты.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44