Кубызист и ди-джей нашли созвучие на уфимской сцене

- Я всегда знал, что этнические инструменты отлично сочетаются с электронной музыкой, - объясняет Илья, который на уфимской клубной сцене активно играет уже 15 лет. - Танцевальные треки для этого проекта мы написали специально. К сожалению, было мало времени для репетиций. Уверен, в такие этнические вещи коммерция никогда не проникнет. С удовольствием еще буду делать подобные проекты.