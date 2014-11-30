Кубызист и ди-джей нашли созвучие на уфимской сцене

- Сегодня на кубызе играют в 150 стран мира, - рассказывает Миндигафур. - Когда играешь на кубызе, происходит массаж дыхательных путей. С помощью этого музыкального инструмента можно вылечить астму и бронхит. Сегодня центр кубыза находится даже в Австрии, там с пяти лет играют на варгане.
Три года назад Миндигафур Зайнетдинов стал победителем международного конкурса варганной музыки, который проходил в Якутии. За непревзойденное мастерство владения инструментом башкирскому музыканту присвоили звание «Виртуоз мира». В его коллекции более 30 варганов разных народов мира. Есть деревянный филиппинский, японский, вьетнамский, американский под названием клакоморе. Цены на кубызы могут варьироваться от 800 до 50 тысяч рублей.
- Я всегда знал, что этнические инструменты отлично сочетаются с электронной музыкой, - объясняет Илья, который на уфимской клубной сцене активно играет уже 15 лет. - Танцевальные треки для этого проекта мы написали специально. К сожалению, было мало времени для репетиций. Уверен, в такие этнические вещи коммерция никогда не проникнет. С удовольствием еще буду делать подобные проекты.