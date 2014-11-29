Забито ноль и полные карманы. «Уфа» аннигилирована армейцами в Москве

Почти тут же – гол. На 35 минуте провал «Уфы» в обороне. Один на один с Юрченко вывели Сейду Думбия. Он и не стал обводить, не стал бить – нашел шикарной передачей Бирбаса Натхо, когда вратарь выбежал на него. Представителю Израиля и ЦСКА оставалось разобраться с двумя защитниками. Парни пытались прикрыть, но это не получилось - Натхо слишком техничен. 1:0.