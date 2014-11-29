Забито ноль и полные карманы. «Уфа» аннигилирована армейцами в Москве

Вот и второй тур пришел, а красные из столицы Башкирии все еще не в зоне вылета. Правда, дальше еще будет один матч первого тура, где «Уфа» героически отдаст очки аутсайдеру – тульскому «Арсеналу». Но это все впереди. Пока – еще одна игра против чемпионов России.
Как будут играть команды в этом матче, мог предсказать любой следящий за башкирским клубом болельщик. Для этого ему совсем не нужно было иметь дар ясновидящего. И так понятно, что команда Игоря Колыванова будет обороняться и опасно отвечать.
Насколько результативны будут ответы – другой вопрос. Все-таки Харис Ханджич плох, а у Марсиньо затягивается кризис. «Уфа» вообще разучилась забивать. Три мачта – ноль голов. Последний раз как раз ЦСКА огорчили, причем аж три раза. Но это, получатся, было исключение из правил.
В общем-то, два матча без пропущенных голов – это достижение для башкирской команды. Но такие удачные серии частенько заканчиваются срывами. Будет ли разгром гостей в игре против ЦСКА? Шанс на это имелся.
Хозяева поля три прошлых матча проиграли. Им три очка в этой игре были нужны, как еноту полоскание. Четвертое подряд поражение чемпиона в премьер-лиге, да еще от небогатого клуба – это бы была не катастрофа, а мегазадница после серии больших неудач.
Поначалу, несмотря на бодрую игру московского клуба, встреча шла по сценарию «Уфы». Оборонялись колывановцы грамотно, хорошо, уверенно.
На 11-й минуте игрок гостей Вазиг Галлиуллин получил мяч рядом со штрафной ЦСКА, вошел туда и неопасно пробил в нижний угол. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев такую ерунду пропускать не стал.
На 17-й минуте Бирбас Натхо решил устроить пристрелку. Удар по своим воротам Давид Юрченко отбил, но защитникам, по своей славной традиции напихал целые карманы.
На 21-й минуте Юрченко спас свою команду, вытащив мяч, летевший под перекладину. Эммануэль Фримпонг нарушил правила на правом фланге обороны, навес со штрафного нашел в штрафной игрока ЦСКА, но отскок, после которого мяч полетел над Давидом, результата не принес. Да, вратарь – сильнейшее звено «Уфы». Сильнейшее, но не всесильное.
На 25-й минуте крайний защитник гостей Максим Тишкин получил мяч и опасно пробил по воротам. Мяч попал в перекладину. Чуть ниже – и было бы отлично. Но Тишкин пока не пристрелялся.
На 34-й минуте Юрченко отбил в прыжке опасный штрафной. Бил Зоран Тошич. Мяч летел то ли под перекладину ворот гостей, то ли прямо в нее, но Давида в любом случае нужно похвалить.
Почти тут же – гол. На 35 минуте провал «Уфы» в обороне. Один на один с Юрченко вывели Сейду Думбия. Он и не стал обводить, не стал бить – нашел шикарной передачей Бирбаса Натхо, когда вратарь выбежал на него. Представителю Израиля и ЦСКА оставалось разобраться с двумя защитниками. Парни пытались прикрыть, но это не получилось - Натхо слишком техничен. 1:0.
На 41-й минуте стало ясно, что московская команда победит. Шикарная атака с игрой в одно касание – и уфимская оборона порвана, как листок тонкой бумаги. Голевую передачу на Зорана Тошича делал Георги Миланов. Но похвалить нужно всю группу нападения москвичей. 2:0.
На 44-й чуть не состоялся третий гол в ворота «Уфы». Опять отличная комбинация ЦСКА, Георги Миланов бил в ближний угол, но Юрченко достал мяч.
В перерыве Николай Сафрониди заметил, что нужно забить – и игра изменится. При этом игрок «Уфы» добавил, что пропускать нельзя. Правильно добавил.
Гости после перерыва попытались атаковать в стиле ЦСКА, но куда там. Нет той техники, нет того качества и близко. Ничего не получилось.
На 56-й минуте ЦСКА довел счет до разгромного. Роман Еременко на фланге обдурил защитника Уфы. Тот в подкате пытался прервать прострел, но игрок московского клуба остановился, дал проехать сопернику и сделал пас низом без помех. Зоран Тошич получил и четко обработал мяч, легко обошел Азамата Засеева и с близкого расстояния забил, 3:0.
На 60-й минуте Сейду Думбия довел дело до еще большей боли. Опять он был выведен один на один. Вновь оборона «Уфы» провалилась. На этот раз пасовать Думбие было некому. Он сам перекинул мяч через Юрченко, 4:0.
На 73-й минуте счет мог стать 5:0, но не попал по воротам выведенный один на один Ахмед Муса. Вот она – участь слабого. Тебя бьют, а ты не можешь ответить.
На 77-й сильный и опасный удар Романа Еременко отбил Юрченко. На 85-й тот же Еременко бил низом в дальний угол и, скорее всего, промахивался, но Давид на всякий случай задел мяч.
Не 88-й минуте счет все-таки стал 5:0. Юркий, быстрый и техничный Ахмед Муса получил мяч в центре штрафной, обошел защитника и точно пробил в угол. Вот это – настоящие полные карманы. Уносите.
Больше счет не изменился. Игорь Акинфеев сделал 130-й сухарь в чемпионатах России. Он теперь лучший у нас по этому показателю. У Сергея Овчинникова – 129 матчей без пропущенных мячей.
Не думаю, что Уфу нужно корить за этот позор. Такое и с куда более сильными командами случается. Главное – брать очки дальше, больше побеждать, усиливать команду новыми футболистами.
Следующий соперник – тульский «Арсенал». Игра пройдет на поле этого клуба 2 декабря.
Олег ЧЕРНОВ.