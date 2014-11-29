В Уфе пьяный автолюбитель устроил массовую аварию – пострадало пять автомобилей

Сначала отечественное авто столкнулось с Honda Civic, а затем и с попутным автомобилем Nissan Juke. Ниссан отбросило "Ладу Приору", а «девятка» врезалась в Kia Spectra и перевернулась. Оказалось, что сельчанин, устроивший массовую аварию, был пьян – он отказался проходить медицинское освидетельствование.