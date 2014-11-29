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В Уфе пьяный автолюбитель устроил массовую аварию – пострадало пять автомобилей

30 ноября 2014, 00:16
Сразу пять машин столкнулись вчера вечером в Уфе на остановке "Юрюзань". Массовое ДТП случилось около 19.00 в столице Башкирии на проспекте Октября напротив дома № 93. 21-летний житель Архангельского района, управлявший «ВАЗ-21093», не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Сначала отечественное авто столкнулось с Honda Civic, а затем и с попутным автомобилем Nissan Juke. Ниссан отбросило "Ладу Приору", а «девятка» врезалась в Kia Spectra и перевернулась. Оказалось, что сельчанин, устроивший массовую аварию, был пьян – он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Несмотря на то, что вазовскую машину раздавило практически всмятку, водитель отделался лишь небольшой травмой головы. Остальные участники аварии тоже не пострадали, но их автомобилям потребуется серьезный ремонт.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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