Архитекторы Уфы представили свое видение обновленной старой Уфы

Застройщик объявил творческий конкурс среди архитекторов на лучший архитектурный облик и планировку нового квартала на проспекте Салавата Юлаева.
Как сказано в пояснительно записке, эту местность начали застраивать частными усадьбами еще в конце XIX века. Оргкомитет хотел получить от соискателей премии «оригинальность» и «экономическую эффективность» проекта.
Свои работы представили пять архитектурных фирм. Победителями признали мастерскую Дмитрия Винкельмана фирмы «Архпроект», представившим проект под рабочим названием «Янтарь».
И МУП «Архитектурно-планировочное бюро», разработавшего жилой комплекс «Стрекоза».
Наградной фонд в 500 тысяч рублей разделят между ними в равных долях. Застройщик оставляет за собой право при написании проекта будущего квартала заложить в него решения обоих победителей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.