Архитекторы Уфы представили свое видение обновленной старой Уфы

Уфимская компания «Мир девелопмента» провела вместе с властями города конкурс на лучшее архитектурное решение по застройке квартала в Старой Уфе, ограниченного проспектом Салавата Юлаева, улицами Айской, Бакалинской и Мингажева. Под снос попадают 68 домов на улицах Ветошникова, Мингажева, Крестьянской, Красноярской, Чапаева и Амурской. В августе муниципальный контракт на застройку этой площадки получила подконтрольная «Миру девелопмента» фирма «Берег» за 67 млн рублей.