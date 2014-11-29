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Архитекторы Уфы представили свое видение обновленной старой Уфы

29 ноября 2014, 23:11
Уфимская компания «Мир девелопмента» провела вместе с властями города конкурс на лучшее архитектурное решение по застройке квартала в Старой Уфе, ограниченного проспектом Салавата Юлаева, улицами Айской, Бакалинской и Мингажева. Под снос попадают 68 домов на улицах Ветошникова, Мингажева, Крестьянской, Красноярской, Чапаева и Амурской. В августе муниципальный контракт на застройку этой площадки получила подконтрольная «Миру девелопмента» фирма «Берег» за 67 млн рублей.

Застройщик объявил творческий конкурс среди архитекторов на лучший архитектурный облик и планировку нового квартала на проспекте Салавата Юлаева.

Как сказано в пояснительно записке, эту местность начали застраивать частными усадьбами еще в конце XIX века. Оргкомитет хотел получить от соискателей премии «оригинальность» и «экономическую эффективность» проекта.

Свои работы представили пять архитектурных фирм. Победителями признали мастерскую Дмитрия Винкельмана фирмы «Архпроект», представившим проект под рабочим названием «Янтарь».

И МУП «Архитектурно-планировочное бюро», разработавшего жилой комплекс «Стрекоза».

Наградной фонд в 500 тысяч рублей разделят между ними в равных долях. Застройщик оставляет за собой право при написании проекта будущего квартала заложить в него решения обоих победителей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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