В уфимском саду имени Сергея Аксакова появится кафе «Аленький цветочек»

С конца XVIII века на территории парка находилась усадьба, принадлежавшая родителям известного писателя, где в 1791 году и родился автор «Аленького цветочка». В конце позапрошлого века здесь был разбит парк, появились аттракционы, лабиринт чудес, ресторан и танцплощадка. Чуть позже в парке был открыт летний театр, снесенный в 1991 году. В советские годы место прогулок горожан получило имя Луначарского, а в 1989 году его переименовали в сад имени Аксакова. Сегодня здесь находится арт-объект «Аленький цветочек» и озеро, названное в народе Лебединым.