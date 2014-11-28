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В уфимском саду имени Сергея Аксакова появится кафе «Аленький цветочек»

28 ноября 2014, 15:20
В Уфе в саду имени Сергея Аксакова началось строительство нового кафе. Заведение по традиции будет называться «Аленький цветочек». Собственник кафе снес старое помещение, на месте которого появится двухэтажное здание, спроектированное в едином ансамбле с близлежащими домами. До Нового года строители планируют завершить возведение каркаса и крыши.

С конца XVIII века на территории парка находилась усадьба, принадлежавшая родителям известного писателя, где в 1791 году и родился автор «Аленького цветочка». В конце позапрошлого века здесь был разбит парк, появились аттракционы, лабиринт чудес, ресторан и танцплощадка. Чуть позже в парке был открыт летний театр, снесенный в 1991 году. В советские годы место прогулок горожан получило имя Луначарского, а в 1989 году его переименовали в сад имени Аксакова. Сегодня здесь находится арт-объект «Аленький цветочек» и озеро, названное в народе Лебединым.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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