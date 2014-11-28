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В Башкирии воры вынесли сейф из неохраняемой кассы ЖКХ через окно

28 ноября 2014, 15:17
Три жителя Бакалов попытались ограбить кассу по оплате коммунальных услуг. Мужчины не поленились вытащить тяжелый сейф, где сотрудники хранили деньги, через окно. Добычу один из злоумышленников приметил накануне. Мужчина пришел платить по счетам ЖКХ и заметил, как сотрудница кассы убирает в сейф деньги. Вместе с приятелями он разработал план по ограблению помещения.

Ночью преступники подъехали к зданию на машине, разбили стекло и вынесли сейф. С хитроумным устройством они справились при помощи топора. В сейфе хранилось 49 тысяч рублей. Все деньги преступники спустили на спиртное.

Факт кражи сотрудники кассы обнаружили только несколько часов спустя, когда пришли утром на работу. Здание не охранялось сигнализацией, сторожа также не было. Задержать воришек помогла камера слежения. Преступников нашли по номеру машины, на которой они подъехали к кассе.

Сейчас в отношении троицы заведено уголовное дело.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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