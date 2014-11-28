В Башкирии воры вынесли сейф из неохраняемой кассы ЖКХ через окно

Ночью преступники подъехали к зданию на машине, разбили стекло и вынесли сейф. С хитроумным устройством они справились при помощи топора. В сейфе хранилось 49 тысяч рублей. Все деньги преступники спустили на спиртное.
Факт кражи сотрудники кассы обнаружили только несколько часов спустя, когда пришли утром на работу. Здание не охранялось сигнализацией, сторожа также не было. Задержать воришек помогла камера слежения. Преступников нашли по номеру машины, на которой они подъехали к кассе.
Сейчас в отношении троицы заведено уголовное дело.