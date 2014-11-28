В Башкирии воры вынесли сейф из неохраняемой кассы ЖКХ через окно

Три жителя Бакалов попытались ограбить кассу по оплате коммунальных услуг. Мужчины не поленились вытащить тяжелый сейф, где сотрудники хранили деньги, через окно. Добычу один из злоумышленников приметил накануне. Мужчина пришел платить по счетам ЖКХ и заметил, как сотрудница кассы убирает в сейф деньги. Вместе с приятелями он разработал план по ограблению помещения.