Европейский суд по правам человека присудил жительнице Башкирии 25 тысяч евро

Сестра погибшего Ольга Карсакова в течение долгого времени пыталась добиться, чтобы по факту гибели ее брата завели уголовное дело. Однако расследование затягивалось. В итоге уголовное дело было открыто только в 2012 году, а в 2014 прекращено из-за истечения срока давности.
Спустя десять лет, в марте этого года Ленинский суд частично удовлетворил требования истицы, присудив ей 100 тысяч рублей компенсации. Также женщина подала жалобу в Европейский суд по правам человека. В Европе решили, что российские власти нарушили положения статьи 2 Европейской конвенции «Право на жизнь», и приняли решение в пользу россиянки. Ей полагается компенсация в размере 25 тысяч евро.