Европейский суд по правам человека присудил жительнице Башкирии 25 тысяч евро

Жительница Октябрьского получит 25 тысяч евро компенсации за смерть брата в следственном изоляторе города. Добиваться справедливости женщине пришлось в течение десяти лет, ее родственник погиб в марте 2004 года. Михаил Тимин был задержан по подозрению в убийстве. Накануне трагедии мужчина жаловался на боли в сердце. Медики требовали госпитализации больного, однако сотрудники изолятора отказали ему в медицинской помощи. На утро мужчину нашли скончавшимся в своей одиночке.