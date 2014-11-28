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Европейский суд по правам человека присудил жительнице Башкирии 25 тысяч евро

28 ноября 2014, 15:19
Жительница Октябрьского получит 25 тысяч евро компенсации за смерть брата в следственном изоляторе города. Добиваться справедливости женщине пришлось в течение десяти лет, ее родственник погиб в марте 2004 года. Михаил Тимин был задержан по подозрению в убийстве. Накануне трагедии мужчина жаловался на боли в сердце. Медики требовали госпитализации больного, однако сотрудники изолятора отказали ему в медицинской помощи. На утро мужчину нашли скончавшимся в своей одиночке.

Сестра погибшего Ольга Карсакова в течение долгого времени пыталась добиться, чтобы по факту гибели ее брата завели уголовное дело. Однако расследование затягивалось. В итоге уголовное дело было открыто только в 2012 году, а в 2014 прекращено из-за истечения срока давности.

Спустя десять лет, в марте этого года Ленинский суд частично удовлетворил требования истицы, присудив ей 100 тысяч рублей компенсации. Также женщина подала жалобу в Европейский суд по правам человека. В Европе решили, что российские власти нарушили положения статьи 2 Европейской конвенции «Право на жизнь», и приняли решение в пользу россиянки. Ей полагается компенсация в размере 25 тысяч евро.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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