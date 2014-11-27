Дурная привычка. Волейбольная Уфа опять взяла лишь партию

- Счет по игре. В концовке второй и третьей партий «Прикамье» сыграло надежней. Именно лидеры хорошо сыграли. Я бы хотел выделить в команде Перми диагонального нападающего и связующего. Что же до нас, то я сейчас буду говорить банальные вещи. Мы начали играть в этом сезоне практически без сборов. У нас нет времени хотя бы чуть-чуть подлатать какие-то физические пробелы. Потому что игры идут через два дня на третий. Мы не набираем физическую форму, мы только все больше и больше устаем. У нас три выезда подряд. Мы практически без тренировок. Аккумуляторы разряжены, нужно их зарядить. Надеемся на промежуток, который есть в календаре между играми перед Новым Годом…