Дурная привычка. Волейбольная Уфа опять взяла лишь партию

Давайте я чего-нибудь отмочу в 4897 раз про то, что главный тренер «Прикамья» - Владимир Путин - и мы сразу забудем об этом? Действительно Путин, точно Владимир, хоть и Степанович. Тренер очень хороший. И еще больше старожил, чем главный по стране. Владимир Степанович уже давно тренирует пермскую команду. Еще с тех пор, когда ее основали в 1983 году под именем «Луч».
Сколько помню – пермяки часто классно играли с Уфой, проблемы большие создавали. Это было и во времена замечательного названия клуба, «Уралсвязьинформ», и потом, когда его стали называть «Прикамье». К примеру, в прошлом сезоне башкирские ребята отдали этом сопернику очко, а 1 декабря 2012 года, еще при главном тренере Анджиолино Фригони, и вовсе проиграли со счетом 1:3.
В этот раз «Уралу» очень нужны были очки. Как раз для того, чтобы хотя бы немного к «Прикамью» приблизится. Перед матчем пермяки были выше на одну позицию в таблице, но на целых на шесть очков впереди.
В первой партии Пермь сразу показывает, что умеет шалить по-взрослому. 6:3 – и главный тренер «Урала» Игорь Пасечник берет тайм-аут. Гостям удается догнать хозяев. Идет равная игра почти до самого конца – 22:22. И тут Уфа набирает два очка подряд, 22:24. Итог первого сета – победа волейболистов Игоря Пасечника. Счет на табло 23:25 и 0:1.
Думаю, в этот момент «уральцы» мечтали о том, чтобы выиграть еще две партии и с гордо поднятыми головами продолжить поездку по России. Но не все хорошо кончается, что приятно начинается.
Гости вели во втором сете, 6:8, но потом Пермь догнала и перегнала, словно госплан выполнила – 13:13 и 17:13. Замены Игоря Пасечника не сильно помогли, дошло до 22:16. И тут Уфу чуть не спасли подачи-планеры Максима Ботина. На его вводах мяча в игру гости превратили 22:17 в 22:22. Еще бы прибавили – и стало бы 0:2 по партиям. Но тут у «Прикамья» нашелся свой герой. При 24:24 забивает доигровщик Сергей Никитин. Потом хозяева площадки ставят результативный блок. 26:24 и 1:1 по партиям.
В третьем сете команды сражаются упорно. Пермь пытается убежать, Уфа далеко не отпускает. Доходит до 24:24. Затем 25:25. И тут диагональный хозяев Владимир Якимов делает эйс, 26:25, а потом срабатывает блок волейболистов Путина – 27:25 и 2:1 по сетам.
В четвертой партии «Урал» двигается на севших батарейках, а «Прикамье» действует бодро и с хорошим настроением. Уже в начале игры счет становится 8:2. К следующему тайм-ауту разрыв увеличивается с шести до восьми очков – 16:8. Отыграть такое гости не могут, 25:19 и 3:1. Ноль очков в Перми представителями Башкирии заработано.
Главный тренер «Урала» Игорь Пасечник – человек честный. Давая комментарии, он заранее предупреждает, что будет говорить хорошо известные, даже приевшиеся и надоевшие вещи:
- Счет по игре. В концовке второй и третьей партий «Прикамье» сыграло надежней. Именно лидеры хорошо сыграли. Я бы хотел выделить в команде Перми диагонального нападающего и связующего. Что же до нас, то я сейчас буду говорить банальные вещи. Мы начали играть в этом сезоне практически без сборов. У нас нет времени хотя бы чуть-чуть подлатать какие-то физические пробелы. Потому что игры идут через два дня на третий. Мы не набираем физическую форму, мы только все больше и больше устаем. У нас три выезда подряд. Мы практически без тренировок. Аккумуляторы разряжены, нужно их зарядить. Надеемся на промежуток, который есть в календаре между играми перед Новым Годом…
Путин комментариев не давал. Он послал вместо себя помощника – Владимира Владимировича. Нет, не Путина - Викулова. Старший тренер «Прикамья» отметил сложность успешно завершившейся битвы:
- Это был принципиальный поединок, потому что мы находимся рядом в таблице. Очень тяжело сложилась игра. В первую очередь, в психологическом плане. Очень хотели выиграть с максимальным результатом, поэтому получилось такое тяжелое начало. Мы не подали, наверное, 20 подач, если не больше. И помимо этого были еще ошибки на приеме, передаче, нападении. Сказывалось психологическое давление. Ну и для нашего связующего Романа Егорова это была особая игра. Он много лет провел в Уфе. Видимо, хотел очень хорошо отпасовать, а получилось – не очень. Потом он успокоился, ребята помогли скинуть волнение, и в конце матча мы уже начали показывать ту игру, которую должны были показывать. Третья партия была переломной, хорошо, что выстояли. Честно сказать, сейчас чувствую себя как выжатый лимон…
После этой достойной победы «Прикамье» опережает башкирскую команду уже на девять очков. «Урал» опустился с 11-го на 12-е место в турнирной таблице суперлиги. Уфу на два очка обогнал «Нефтяник» из Оренбурга, который переиграл дома в пяти партиях «Губернию» из Нижнего Новгорода.
Следующий соперник волейболистов Игоря Пасечника – как раз этот самый «Нефтяник». Игра состоится уже 29 ноября в Оренбурге.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта volley.ru